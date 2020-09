El florero de la 4T

En un auténtico florero se ha convertido el titular de Conapesca, Raúl Elenes, porque no gestiona nada, muestra total desinterés de la difícil situación de los pescadores y no tiene la más mínima empatía con el sector.

El día de ayer en Palacio Nacional el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, encabezó una de las más importantes reuniones con líderes del sector pesquero, pero el encargado de esta área del Gobierno federal no brilla, no aparece, no está, menos lo toman en cuenta.

El funcionario sinaloense ha estado más ocupado tapando los hoyos por las renuncias y salidas de funcionarios de Conapesca que por abanderar las causas de los pescadores que pasan por la peor crisis, ni por su entidad ha tenido consideraciones.

En contraparte, el gobernador Quirino Ordaz respaldó y encabezó una comitiva de dirigentes de organizaciones de pescadores ribereños y armadores ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En el encuentro, el mandatario estatal gestionó que regrese el apoyo del subsidio al diésel y gasolina para pescadores. Todo indica que les fue bien, el titular de Hacienda atendió y se comprometió a analizar y revisar en una mesa para hacer una propuesta al presidente López Obrador.

Por lo pronto, Quirino Ordaz ha mostrado empatía y se ha convertido en un aliado de los pescadores sinaloenses. Además, abandera las gestiones para recuperar estos importantes apoyos para hacer rentable la actividad.

Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Humberto Becerra Bastida, destacó que el titular de Hacienda tenía una idea errónea de la actividad de este sector. Aprovecharon para hacer un comparativo de los precios del combustible en otros países, como Estados Unidos y Ecuador.

Ojalá esta comitiva logre que el Gobierno federal regrese los subsidios al diésel y a la gasolina de los pescadores ribereños y de alta mar, definitivamente no se habla de un lujo, es algo de primera necesidad para hacer rentable la pesca. Atentos.

Agenda. El Senado de la República ya tiene la agenda de las comparecencias ante el pleno de los secretarios de Hacienda, Educación y Relaciones Exteriores por la glosa del Segundo Informe de Gobierno. Quedaron pendientes las de Salud y Seguridad Pública.

El primero en comparecer será el titular de Hacienda y Crédito Público el 6 de octubre, el día 7 es el turno del secretario de Educación Pública y el 13 sigue el secretario de Relaciones Exteriores.

En comisiones del Senado el próximo 23 de septiembre estará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, el 29 la titular de Bienestar y el 30 del presente mes será de las más interesantes porque será turno del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Elección. El joven candidato a la presidencia de Morena, Gibrán Ramírez, no fue arropado por los grupos morenistas de Sinaloa durante su visita a Culiacán, un verdadero contraste a la gira del lunes de Mario Delgado.

El discurso de Gibrán Ramírez es fuerte y de crítica para su partido. El joven hace buen análisis, pero seguramente se ha convertido en el candidato incómodo para la cúpula morenista.

El aspirante a la presidencia nacional de Morena aseguró que no tiene padrinos políticos, el discurso le da credibilidad, pero en la realidad eso lo deja fuera de la verdadera competencia.

Diputados. Un respiro ha sido la postura de Morena al calificar como inviable la propuesta del PT para eliminar las Afores. Han señalado que lo que propone el Partido del Trabajo generaría una presión fuerte sobre las finanzas públicas. Muy atentos, porque los petistas no quitan el dedo del renglón.

Memoria política. “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”: Pablo Neruda.