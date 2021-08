El gran reto del regreso a clases

Un enorme reto será el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en plena cresta de la enorme tercera ola de contagios por covid-19. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que, por lo menos, se debe empezar con los niveles de universidad y preparatoria. Sin duda, es prioritario que los estudiantes regresen a las aulas, sobre todo los que están en formación profesional.

Sobre el tema, el día de ayer el presidente López Obrador reiteró y fue muy claro que “llueve, truene o relampaguee” se regresará a clases presenciales el próximo 30 de agosto del presente año en México.

Asimismo, AMLO cuestionó a los padres de familia que “no quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero ¿cómo sí podemos ir a los centros comerciales u otras actividades?, ¿por qué no a la escuela?”.

El gran problema es que el mandatario no está tomando en cuenta el altísimo porcentaje de contagio por covid-19, que hay estados en semáforo rojo y que es bajísimo el porcentaje de vacunados.

Hay muchas dudas de qué pasará el próximo 30 de agosto que, aunque llueva, truene o relampaguee, será el regreso a clases, según afirma el presidente López Obrador. Sabemos que el sindicato de maestros sigue analizando la propuesta, y aunque no se confrontarán con el mandatario nacional, seguro pondrán sus reglas para proteger a los docentes.

Es prioritario que todo el personal educativo y estudiantes estén vacunados y sigan todas las medidas sanitarias de sana distancia y cubrebocas. En niveles básicos definitivamente no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, primero porque no están vacunados los alumnos y es más difícil que sigan las reglas sanitarias, resulta casi imposible que los niños de primaria respeten la sana distancia y porten correctamente el cubrebocas durante la jornada educativa. Sería ponerlos en un gran riesgo.

Otro punto es que al momento de abrir las escuelas, también deben empezar a funcionar las guarderías, porque al momento de regresar al trabajo de manera presencial, los hijos más pequeños no se pueden quedar en casa, como lo hacen los maestros que realizan home office, solo por poner un ejemplo.

Es muy importante que dejen abierta la opción para quienes no quieren llevar a sus hijos de manera presencial a la escuela y que puedan continuar las clases en línea, lo que llaman programa híbrido. Sin duda, no puede ser obligatorio porque hay quienes ven un enorme riesgo, sobre todo en estos momentos que está el semáforo en rojo por la tercera ola de la pandemia.

Muy atentos porque la postura del Gobierno federal es firme en regresar a clases presenciales a finales del mes. Saben que el costo político sería altísimo de no lograr reabrir las escuelas, el problema es que no hay condiciones. Esperemos que se tomen decisiones con sustento científico y no político. Lo mismo para el sindicato de maestros.

Sinaloa. Actualmente se viven tiempos muy difíciles por la pandemia del covid-19, y el gran reconocimiento se lo ha llevado el personal de salud. Aprovechamos para hacer una mención especial al mejor médico intensivista del país, el doctor David Rubio Payán. Un verdadero orgullo para los sinaloenses poder contar con una eminencia en la medicina crítica de este nivel.

Desde el día uno de la pandemia del covid-19 nunca dejó de atender a pacientes contagiados, aun cuando no se conocía la enfermedad, y mientras los ciudadanos pudimos estar en casa resguardándonos, el doctor Rubio Payán estuvo al pie del cañón. Honor a quien honor merece. Nuestro reconocimiento y respeto total.

Memoria política. “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”: Nelson Mandela.