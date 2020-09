El inédito Grito de Independencia del gobernador

“Viva el personal de Salud de Sinaloa”, fue el reconocimiento que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Grito de Independencia. Sin duda, fue muy merecido, porque este sector ha estado en la primera línea atendiendo la pandemia del COVID-19.

El evento fue inédito y sencillo, pero muy representativo. Los asistentes a la plancha de Palacio de Gobierno estuvieron ordenados, cuidaron los protocolos, hubo sana distancia y estuvieron a la altura.

Este año, la celebración del Grito de Independencia de Sinaloa no tuvo las vendimias de otros años ni la presentación de los grandes artistas, pero hubo el mismo fervor patrio y orgullo de ser mexicanos.

Las redes sociales se convirtieron en esa gran explanada en donde los ciudadanos presencian el momento del Grito de Independencia y escuchan las campanadas.

Hubo mucho rating. Esta es parte de la nueva normalidad.

El gobernador Quirino Ordaz siempre ha puesto su marca personal al Grito, y ayer no fue la excepción: dio un gran reconocimiento al personal médico por su enorme labor atendiendo a los pacientes en la crisis sanitaria.

Sinaloa. En política hay que saber las señales, por ejemplo, no por una foto en el palco de Palacio de Gobierno con el gobernador o subir un video durante la ceremonia en un lugar privilegiado quiere decir que estén cercanos.

Es difícil entender esta práctica de los políticos, siempre escabullirse lo más cerca posible o buscar la foto. Ya no son tiempos de don Fidel Velázquez y de esa escuela priista, pero al parecer en Sinaloa muchos políticos no han aprendido nada, y el 2018 no les enseñó nada.

Un ejemplo, los asistentes al Grito estuvieron ordenados en la plancha siguiendo los protocolos y cuidando la sana distancia, le pusieron el ejemplo a un grupo de funcionarios y políticos que estuvieron en el palco de Palacio de Gobierno.

Hay que destacar que la organización del evento del Grito de Independencia fue muy buena, con las medidas de protección, hubo filtros sanitarios y en seguridad hubo saldo blanco; pero el único que rompió los protocolos fue un pequeño grupo de invitados VIP, entre los que destacan funcionarios del gabinete y diputados.

Premio. Entre las buenas noticias es que el hospital de San Ignacio fue de los ganadores en la rifa del avión presidencial. Se llevó un premio de 20 millones de pesos, que serán invertidos en beneficio del nosocomio y, claro, de los pacientes con COVID-19.

Sin duda, fue una gran suerte porque resultó ganador entre los 38 mil boletos que regaló el Insabi a las unidades médicas del sector de la salud de Sinaloa. Al final, en la entidad fue positiva la polémica rifa.

En nota para esta casa editorial, el director del Hospital Integral de San Ignacio, Eduardo Ramos Cáceres, señaló que el premio es para beneficio de la gente en materia de salud. Además, dijo desconocer si se entregará el monto del premio completo, así que esperará las indicaciones del secretario de Salud para saber los requisitos y el reclamo del premio.

Eduardo Ramos destacó que no ganó el hospital, sino todos los ciudadanos de San Ignacio, porque tendrán un hospital de altura para cubrir todas las necesidades.

Buenas noticas para el municipio.

Memoria política. “Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo”: Guadalupe Victoria.