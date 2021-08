El tercer informe de Imelda Castro

El día de hoy, la senadora sinaloense Imelda Castro presentará su tercer informe legislativo, el cual realizará de manera virtual en sus redes sociales a las 17:00 horas locales. Ha expresado que este ejercicio es una obligación legal, pero principalmente personal, para transparentar su desempeño y, por convicción, para rendir cuentas.

Hoy por hoy, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Imelda Castro, es la morenista sinaloense de mayor trayectoria, la más destacada a nivel nacional y con la carrera política más brillante. Se le reconoce como una mujer de izquierda valiente y siempre muy fuerte.

En cuanto a su labora legislativa, ha conducido las sesiones en el Senado de la República. Por cierto, en el mes de julio aprobaron convocar al Congreso de la Unión a periodo extraordinario, para sacar pendientes de la Cámara de Diputados, como la ratificación del nuevo secretario de Hacienda y modificaciones de la reforma laboral en materia de subcontratación.

Asimismo, sacaron adelante pendientes de la Cámara de Senadores, como la ratificación de la nueva secretaria de la Función Pública y modificaciones a artículos de la reforma laboral en materia de subcontratación.

Imelda Castro ha sido de las impulsoras de leyes para mujeres para abatir la discriminación y desigualdad, por lo que respaldó la aprobación de reformas que garantizan el ejercicio de los derechos y una vida libre de violencia. Sin duda, una de las banderas que ha defendido.

Entre los pendientes para el siguiente periodo legislativo, la senadora Imelda Castro ha destacado que es de suma importancia la propuesta para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en materia de datos personales.

Otra de las prioridades que tendrán en la agenda legislativa será enfrentar emergencias como la pandemia de covid-19. Seguramente también estará pendiente del presupuesto del próximo año muy especialmente para los sinaloenses.

Más allá de su tercer informe, en donde presentará las gestiones y defensa para apoyar a los sinaloenses, Imelda Castro ha estado encabezando y dirigiendo los trabajos legislativos en lo más alto de la tribuna del Senado de la República.

En el pasado proceso interno de su partido para buscar la candidatura a la gubernatura siempre mostró altura, estuvo en la terna principal y, en su momento, fue la primera en salir a reconocer y darle su respaldo a su compañero senador Rubén Rocha al ser elegido. Así que, muy atentos con el informe de esta tarde.

Sinaloa. La Diputación Permanente del Congreso del Estado el día de mañana subirá al pleno el decreto correspondiente a las reformas de la Ley de Protección a Animales, la cual va contra los espectáculos de la tauromaquia. Seguramente será polémico, así que estaremos atentos a la sesión.

Asimismo, informaron que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rosario Romero, señaló que rechazan el veto aplicado por el gobernador al decreto 581 correspondiente a las reformas de esta ley, que había sido aprobada a principios del año.

En lo que coincidimos es que en Sinaloa esa tradición de las corridas taurinas no tiene arraigo y no destaca y, como dice el diputado, no pinta ni como fuente de economía y no representa un mayor conflicto.

Memoria política. “El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida”: Federico García Lorca.