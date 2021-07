El tirano del Palacio

Esta debe ser la semana más difícil para el presidente López Obrador, perdió por completo la agenda mediática nacional de principio a fin. El lunes empezó con las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell que “alertó” de una narrativa golpista en las protestas de las familias que claman por medicamentos para sus hijos con cáncer.

En entrevista para Chamuco TV, el funcionario federal afirmó: “Aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe. Golpe de Estado”.

Asimismo, agregó que “esta idea de niños con cáncer que no tiene medicamento cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista”.

Con estas declaraciones empezó una bola de nieve que ha impulsado un movimiento nacional llamado “Somos más de 20” en referencia a los dichos de que sólo eran 20 familias las del movimiento que se quejaban de falta de medicamentos para niños con cáncer. La crisis escaló tanto que ayer cambiaron de discurso y a la postre le podría costar el cargo al vocero de salud de AMLO.

El pasado martes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a Palacio Nacional a pedir audiencia con el presidente López Obrador para mostrarle lo que dijo, eran pruebas de la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Ahí argumentó que era información delicada y de seguridad nacional.

A pesar de que el mandatario nacional había pedido pruebas, no recibió al gobernador de Michoacán y lo invitó a acudir a las instancias correspondientes. Por lo que, el perredista decidió esperar sentado en un banquito en la entrada de Palacio Nacional, con esto se llevó la foto y la nota del día. Como lo califica Raymundo Riva Palacio, un melodrama.

Ayer fue el peor día para López Obrador, desde temprano circuló un demoledor video de los niños con cáncer que hizo crujir los corazones de los mexicanos, los pequeños que se encuentran hospitalizados se fueron presentando y afirmando que no son sólo 20 familias como afirmaron autoridades de salud federal.

También en la mañanera de ayer AMLO presentó su nueva sección llamada “quién es quien en las mentiras”, dedicada a los medios y periodistas. Sorprendió la respuesta de Carmen Aristegui que lo calificó como un absoluto despropósito del presidente de la República. “Un absoluto despropósito que se erija la Presidencia de México en la postura de la verdad y que se atreva a hacer un ejercicio de esta naturaleza”, recalcó.

Por cierto, el día de hoy a las 11:00 horas el presidente López Obrador dará un informe por el tercer año del triunfo electoral en Palacio Nacional, llega en su peor semana, ojalá haya un discurso a la nación de un hombre de Estado y de un mandatario de todos los mexicanos. Muy atentos porque nadie quiere a un tirano en un Palacio.

Sinaloa. El día de ayer esta casa editorial publicó un interesantísimo trabajo sobre el próximo gabinete estatal, lo titularon “La baraja de perfiles para el gabinete de Rubén Rocha”. Mañana le damos un análisis amplio de los nombres que aparecen para ocupar las secretarías.

Por cierto, ayer platicamos con Alejandro Higuera, nuevo secretario particular del gobernador electo. Nos comenta que no fue inhabilitado por el caso del Tiburonario de Mazatlán. De tal manera, que solamente quedó en un tema mediático, no hubo efecto legal.

Memoria Política. “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”: Montesquieu.

