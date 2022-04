¿En dónde están los diputados de Sinaloa?

audima

Una “brillante” participación de los representantes de los sinaloenses pudimos presenciar el pasado domingo en la Cámara de Diputados en la sesión que se discutió y votó la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que al final no alcanzó la mayoría calificada.



Aunque todos los diputados federales de Sinaloa asistieron a la sesión en el Domingo de Resurrección, solamente cinco tuvieron cierta relevancia. Tres fueron meramente de respaldo, uno dio pena y otra destacó por ser la nota negativa, por cierto, se convirtió en viral en redes sociales.

Las diputadas de Morena, Merary Villegas, de Culiacán, y Ana Ayala, de Ahome, estuvieron muy visibles respaldando a sus compañeros oradores, en el caso particular de Ayala estuvo en tribuna a un lado de su coordinador de bancada, Ignacio Mier, durante el discurso, en señal de su cercanía.



En cuanto a los diputados del Partido del Trabajo, Fernando García y Leobardo Alcántara, el primero intentó hacer una moción y fue bateado monumentalmente. Mientras que el segundo acompañó a tribuna en el discurso de su líder, Gerardo Fernández Noroña, también mostrando que es de la “burbuja”.



La nota negativa se la llevó la diputada del PRI, Paloma Sánchez, que salió a burlarse de los simpatizantes de Morena que se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados, los llamó acarreados y les gritó que no iba a pasar la reforma. El video se hizo viral en Twitter y vinieron las reacciones.

En su defensa, la legisladora señaló que no se burló del pueblo, fue a decirles a los acarreados de Morena, que los han amenazado y amedrentado, que su reforma no va a pasar.



También ha circulado en redes otro video en donde la priista les grita “sin llorar” y “está ardido” a diputados de otros partidos, hay que decir que estas expresiones son comunes y parte del ambiente en el pleno.

De las burlas de la diputada Paloma Sánchez en contra de los simpatizantes de Morena, hay que decir que fueron totalmente innecesarias y mostraron un bajísimo nivel político, así que es reprobable y un grave error caer en estas provocaciones con ciudadanos.

Si no fuera por estas situaciones, los legisladores sinaloenses hubieran pasado de noche en una de las más polémicas y agitadas sesiones de la Cámara Baja. También hay que decir que en la discusión de la reforma eléctrica hubo muchísimas participaciones en tribuna, pero ningún diputado del estado subió a dar un discurso o posicionamiento.



Aquí es donde se ve el triste nivel parlamentario de los representantes de los sinaloenses, totalmente enfocados en votar en sintonía con su bancada. Recordemos que en pasadas legislaturas los diputados del estado peleaban subir a tribuna, actualmente prefieren hacer descalificaciones desde el pasillo y en la explanada en contra de ciudadanos, o simplemente esconderse en su curul. Atentos.

Agenda. El próximo jueves 21 de abril será la toma de protesta a la estructura de Movimiento Territorial, el evento será en el auditorio Plutarco Elías Calles en el CEN del PRI, contará con la presencia del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, y el secretario general de MT, Erubiel Alonso.

Hace unas semanas adelantábamos que en este evento, el dirigente de Movimiento Territorial de Sinaloa, Andrés Félix, tendrá acercamiento con Alito Moreno, interesante lo que viene, seguramente habrá señales.

Memoria política. “La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos”: Amado Nervo.