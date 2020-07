Estrada Ferreiro, la campaña perdida

Lo que parecía el arranque de precampaña del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, disfrazado con una campaña para prevenir el coronavirus con el uso de cubrebocas, respeto a la sana distancia y sanitización, se le vino abajo con la visita del presidente López Obrador.

El lunes 3 de agosto arranca la campaña Guardianes de Prevención de la Salud, en la que contarán con mil inspectores ciudadanos que portarán uniforme que los identifique con el fin de que puedan llamar la atención de la población en caso de no respetar las medidas, como el uso obligatorio del cubrebocas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero no contaban con que el miércoles 5 de agosto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Culiacán. De entrada, Jesús Estrada se contradice con su campaña, porque ya declaró que no se le obligará a usar cubrebocas.

La explicación es que, como ciudadano, AMLO es libre de elegir si desea usar el cubrebocas o no; nada más contradictorio a su plan que busca que se use este tipo de protección para bajar los contagios. Entonces, los ciudadanos, sí, y el presidente de la República, no. ¿Qué clase de ejemplo van a dar?

También en el plan maestro de salud de Estrada Ferreiro contempla la participación de los 18 municipios del estado, así que convocó a los presidentes municipales a sumarse. A lo mejor también quiere ser el embajador de la salud y acudir a dar el banderazo de la campaña por todo el estado.

Lo que sería muy lamentable es que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, busque sacar raja política con un tema de salud. Las autoridades sanitarias han dejado muy claras las medidas, y a los gobiernos les toca sumarse, no querer hacer caravana con sombrero ajeno. Definitivamente sería muy desafortunado que estuviera politizando la pandemia.

Lo que parece evidente es que esta campaña podría ser una reacción a la movilización que ha tenido su compañero de partido, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que empezó a recorrer el estado participando en foros de las Cámaras de Comercio.

Aquí la diferencia es que el Químico Benítez no politiza la salud; al contrario, ha mantenido campaña de prevención y se le ha visto muy activo en las colonias de su municipio entregando apoyos. Lo que no se ha visto en Culiacán.

Muy atentos, porque la gran campaña del alcalde Jesús Estrada seguramente no tendrá resonancia estatal ni local, los empresarios de Culiacán difícilmente lo respaldarán, mucho menos con el trato que les ha dado; faltaría ir con los comerciantes del Centro a ver qué opinan. Pendientes, la próxima semana estará agitada.

Salud. El día de ayer se dio a conocer que el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, fue hospitalizado. Desde hace días, el mismo edil había informado que había dado positivo al COVID-19.

Nos informan que la hospitalización es una medida para prevenir mayores riesgos, así que no es motivo de alarma. Se espera que pronto supere el padecimiento para que pueda reincorporarse.

PIB. En donde hubo malas noticias es en la economía mexicana. El Inegi reportó una caída histórica de -18.9 por ciento durante el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado.

El panorama no es bueno, ya que la economía del país acumula cinco trimestres consecutivos a la baja. Ya advierten que se profundiza la recesión desde antes de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Destacada. El día de ayer, la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya, firmó un convenio de colaboración entre Immujer y Redma A.C. Con esto buscan brindar apoyo emocional a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia durante la pandemia de COVID-19. Sin duda, una gran medida en los tiempos que se vuelven actualmente. Ojalá más alcaldes sigan el ejemplo.

Memoria política. “El principio de la educación es predicar con el ejemplo”: Anne Robert Jacques Turgot.