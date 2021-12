Feliciano Castro, ganando pierde

audima

El día de ayer el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el presupuesto de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2022, con un monto de 58 mil 139 millones de pesos, cabe destacar que hubo una reasignación que llamaron de carácter social por el orden de los 340 millones.

Asimismo, de las reasignaciones aprobadas destaca la referente a la entrega de 500 plazas de base a personal del sector salud, una demanda muy sentida porque vienen de enfrentar una pandemia que todavía no ve el final. También para apoyos a los agricultores para la compra de coberturas, otro de los sectores urgidos de respaldo.

Las plazas son muy pocas y difícilmente vendrán a cumplir con las necesidades del sector salud, pero es un gesto de buena voluntad del gobernador ante la falta de respaldo del Gobierno federal. En cuando a los apoyos para el campo, también se quedará corto, aquí no es bueno el panorama del próximo año.

En cuando a la sesión en el Congreso de Sinaloa, se podría calificar como muy tranquila y civilizada, en la que hubo acuerdos, un consenso histórico y como los mismos diputados lo reconocen, son nuevos tiempos. Es positivo que pongan por delante a los sinaloenses y haya coordinación entre todos los grupos parlamentarios.

Para el momento que se calificaba como inédito y de nuevos tiempos, faltó ese discurso histórico de Feliciano Castro, como lo ameritaba la ocasión. Al coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo pareciera que se le enfrió la sangre, perdió el feeling y esa bravura de hombre de izquierda que alzaba la voz para defender a los más desprotegidos. Veremos si en algún momento regresa esa alma rebelde o si ya se apagó.

Presupuesto. Quien sí mostró un discurso de nivel para la ocasión fue Sergio Mario Arredondo, que habló por la bancada del PRI. No pierda de vista lo que señala, dice que cuando un presupuesto de un gobierno es desarrollado en democracia y representa los anhelos y necesidades que exige el pueblo, tiene un significado mayor que las partidas y montos.

Con categoría dijo y cito textual: “un mensaje del que esta soberanía no puede alejarse, no porque venga del Ejecutivo ni porque sea el jefe político de la mayoría de esta soberanía, sino porque ese es el ejercicio que nos demanda la democracia”. Sergio Mario Arredondo se ha convertido en una figura clave en la bancada priista, así que no lo pierda de vista.

Destacado. El día de ayer EL DEBATE organizó una mesa de análisis sobre el conflicto de los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez con el gobernador Rubén Rocha Moya. Un tema por demás coyuntural que marca el arranque de un nuevo Gobierno.

Usted lo puede ver en la página oficial de EL DEBATE en Facebook, lo moderó la periodista Lucía Mimiaga y participaron la doctora Ana Luz Ruelas, el columnista Fernando Zepeda y un servidor. Siempre muy agradecido con la invitación y un honor compartir el espacio con todos.

Agenda. Hasta la tarde de ayer se mantenía firme la manifestación de organizaciones campesinas y comisariados ejidales en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura de Sinaloa. A las 11:00 horas del día de hoy se llevaría la protesta como una medida por la falta de atención de las autoridades del estado.

Lo que buscan las organizaciones campesinas es negociar el precio base para la próxima cosecha de maíz. Quien encabeza las movilizaciones es el coordinador del CAP Sinaloa, Agustín Espinoza Lagunas. En el transcurso del día estaría reuniéndose con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Memoria Política. “Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario”: Arthur Schopenhauer.