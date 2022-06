¡Hay tiro!… en Morena.

La carrera por la presidencia está a toda marcha, el mismo López Obrador ya destapó a sus “corcholatas” para la sucesión. Uno de los más fuertes aspirantes, Marcelo Ebrard en una estrategia para ganar seguidores, publicó en sus redes un número de WhatsApp para estar comunicado con los ciudadanos y poder interactuar.

Más tarde, se le revirtió y se empezaron inundar las redes con quejas porque no contestaba. Ni tardo ni perezoso, otra de las “corcholatas” que destapó AMLO, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer su número personal y dijo que él si contestaría, pero de política solamente hablaría los domingos.

Marcelo Ebrard reaccionó y tuvo que publicar un video pidiendo que le tuvieran paciencia, agradeció los mensajes y dijo que tenía trabajo, que estaba preparando la visita del presidente López Obrador a Washington en julio. Se comprometió a responder en cuanto pudiera y aprovechó para mostrar la vista de la Ciudad desde su oficina.

Para completar la terna de los principales aspirantes a la presidencia, está la favorita de López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que también aumentó su interacción en redes y publica todo, desde su resultado positivo a la prueba de Covid, hasta lo que hará mañana que ya pueda tener reuniones presenciales.

No es para menos, en este momento el tiro por la presidencia de México es al interior de Morena, porque el partido tiene el 29.8 por ciento de las preferencias, seguido por el PAN con 13.2 por ciento, el PRI con 11.3 por ciento, Movimiento Ciudadano con 6.1 por ciento, PRD con 2.1 por ciento, Verde con 1.2 por ciento y PT con 1.1 por ciento.

Dichos resultados son de la reciente encuesta de Consulta Mitofsky que publicó el día de ayer, de cara a las elecciones de 2024. Aclara que falta mucho tiempo, pero la pregunta es de preferencia por partido, llama la atención que el 18.4 por ciento no quiso contestar y el 15.4 por ciento está indeciso.

Otro factor para tomarse en cuenta es que el PRI, PAN y PRD no tienen absolutamente a ningún aspirante con buena imagen o bien posicionado, en lo que respecta a Alejandro Moreno es impresentable, no lo apoyan ni los expresidentes de su partido y Marko Cortés es muy gris. El único nombre que suena fuerte y sería competitivo es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, pero pertenece a Movimiento Ciudadano que no quiere alianza.

En cuanto a las mediciones por alianzas, Morena, PT y Verde van a la cabeza con 32.1 por ciento de las preferencias, mientras que “Va por México” de PAN, PRI y PRD tienen un 26.6 por ciento. El fiel de la balanza podría ser Movimiento Ciudadano que tiene un 6.1 por ciento. También es alto el porcentaje de voto oculto, pero por el momento todavía no hay tiro o, mejor dicho, el tiro está en la interna de Morena. Así que muy atentos.

Destacado. Completamente insólito lo que sucedió en el Ayuntamiento de Culiacán, en la mañana de ayer, colocaron una corona de muerto en la entrada de la oficina de Recursos Humanos, con el mensaje: “En paz descanse el abuso al trabajador”. Definitivamente no debe tomarse como cosa menor o como una broma.

Llama la atención que hayan logrado colocar la corona de muerto adentro del Ayuntamiento, ¿qué no tienen seguridad? Lo cierto es que es una amenaza contra la titular de Recursos Humanos, al parecer se tomó como presión para que destituyan a la funcionaria que tendría mal comportamiento con los trabajadores.

Agenda. El día de hoy a las 9:00 horas será la conferencia naranja que encabeza el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, nos dicen que estará muy interesante y habrá información importante, así que no se la pierda y pendientes de lo que viene.

Memoria Política. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”: Miguel de Cervantes.