Jaime Montes, en la cuerda floja

Con la salida de Gabriel García Hernández de la Coordinación Nacional de Programas Sociales y Superdelegados, el presidente López Obrador manda un mensaje que está haciendo limpia en la casa. Además, tiene doble mensaje porque el movimiento viene pasando las elecciones, diríamos que muy pronto y hay fondo.

Sin duda, el movimiento de García Hernández impacta en Sinaloa, porque el superdelegado estatal, Jaime Montes, se había convertido en uno de sus incondicionales. Aquí cabe el dicho “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Más claro ni el agua.

A esto hay que sumarle que el coordinador de delegaciones de Sinaloa, Jaime Montes, no ha estado a la altura, su trabajo ha sido deficiente, al grado que hasta lo han apodado el superflorero. Seguramente con el cambio de cabeza nacional se hará un reajuste en todo el país.

También tenemos información de que el nuevo coordinador de Programas Sociales, Carlos Torres Rosas, que anteriormente era el secretario técnico de Presidencia de la República, es de todas las confianzas del presidente López Obrador, así que algo no le gustó con Gabriel García, ahí estaría el fondo de todo esto.

Entre lo que se tiene que analizar es que la joya de la corona del gobierno de AMLO son los programas sociales y en donde no le pueden fallar, así que no hay margen de error. No funcionó la cabeza nacional, ahora vendrá un análisis en los estados y seguramente habrá muchos ajustes a finales del año.

En el caso particular de Jaime Montes le quedó muy grande el puesto, perdió la brújula y muy posiblemente creyó que estando bien con su exjefe directo Gabriel García, tenía garantizada su permanencia. Así las vueltas de la vida.

Por cierto, en su arranque como superdelegado había fuertes rumores que Jaime Montes llegó a despachar desde Gobierno del Estado, posiblemente la justificación sería que no tenía oficina ni infraestructura, solo hubiera faltado que sus colaboradores también fueran trabajadores de Gobierno del Estado.

Al final todo lo tendrán registrado en Presidencia de la República, ahí tienen la película completa. Lo que es una realidad es que Jaime Montes es un superdelgado gris y que le ha quedado a deber a López Obrador, eso es indudable.

Así que muy atentos porque Carlos Torres es la voz completa del presidente López Obrador y llega con todo el poder para hacer una renovación y quitar a los superdelegados que no han dado el ancho, estamos a medio Gobierno federal, así que viene una purga completa y Jaime Montes seguramente está en la cuerda floja. Veremos dijo el ciego.

Agenda. El día de hoy la Junta de Asistencia Privada presentará de manera oficial el lanzamiento del video “La filantropía en Sinaloa está de pie”. Aquí buscan hacer un reconocimiento a todas las instituciones que multiplicaron su capacidad de servicios ante la pandemia del covid-19.

Así que muy acertado reconocimiento el que organiza y estará haciendo el presidente de la JAP Sinaloa, Mario Córdova Arista. El evento será a las 20:00 horas en la terraza del Corporativo 120, nos informan que habrá plana completa con autoridades estatales y municipales, así como figuras que han encabezado la Junta de Asistencia Privada.

Sinaloa. Nos comentan que a Héctor Félix no se le debe perder de vista, porque fue un destacado elemento del equipo de Alejandro Higuera en la coordinación de campaña del ahora gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Seguramente continuará cerca del recién nombrado secretario particular del próximo mandatario estatal y quien encabeza el equipo de transición.

Memoria Política. “La razón es un monarca condenado a luchar de continuo con las pasiones sublevadas”: Jaime Luciano Balmes.

