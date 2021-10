Joaquín Landeros se perfila para Innovación

Como lo habíamos adelantado, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, se tomará más tiempo para anunciar a su gabinete y solo presentó a su equipo de transición, aunque con estos nombres ya se da una clara señal para hacer análisis o especulaciones como él mencionó durante la rueda de prensa.

En donde acertamos es que Enrique Inzunza Cázarez, próximo secretario de Gobierno, estará al frente de la Comisión de Enlace para el proceso de entrega-recepción, así que el gran mensaje es que Rocha Moya le dio toda la confianza. De tal manera que desde hoy inician oficialmente los 30 días para recibir el Gobierno con todo lo que marca la ley.

También señalamos que otro nombre clave es José Luis Zavala, quien los últimos dos meses había estado encabezando las reuniones del equipo de transición, lo que lo perfilaba para asumir la Secretaría de Administración y Finanzas. En este primer escenario, Óscar López, que ayer fue presentado, iría a la Subsecretaría de Finanzas o dirección general del Sates.

No se puede descartar a Óscar López para la Secretaría de Finanzas y José Luis Zavala para Obras Públicas, pero este sería el segundo escenario. Por cierto, el día de ayer hubo una celebración del grupo cercano a Rocha, también nos dijeron que todavía no descartemos a Enrique Díaz, aunque ya han dicho que no le interesa integrarse al gabinete.

La Comisión de Enlace está integrada de manera paritaria y cuenta con muy buenos perfiles de mujeres como Ruth Díaz Gurría, que iría a la Secretaría de Bienestar; Graciela Domínguez Nava, que suena para Educación; María Inés Pérez Corral, que va a la Subsecretaría de Bienestar; María Fernanda Mascareño, que se perfila para la Subsecretaría de Administración; y María Guadalupe Ramírez, en la Subsecretaría de Salud.

Otro de los nombres que ya se conocen es Javier Gaxiola Coppel, para la Secretaría de Economía; Salomón Monárrez, para la Dirección de Beneficencia Pública; Baldemar Rubio, en Atención Ciudadana; la gran sorpresa es Joaquín Landeros Güicho, que se perfila para Innovación, así que muy atentos.

Destacado. El día de ayer, Ricardo Madrid Pérez renunció a la Secretaría de Desarrollo Social para asumir la coordinación de la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Sin duda, cierra uno de sus más importantes ciclos profesionales en donde fue el funcionario más cercano y de mayor confianza del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Ricardo Madrid se convertirá en una de las principales figuras del priismo en Sinaloa, deja un sobresaliente trabajo en su paso por el Gobierno de Quirino Ordaz y viene su mayor reto profesional. Su bancada se convertirá en la segunda fuerza política del estado y será con quien vaya a negociar el próximo Gobierno de Rocha y el coordinador de los diputados de Morena, Feliciano Castro.

Congreso. Como se venía manejando, ayer se confirmó que el Partido Sinaloense será el primero en presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Y como lo mencionamos, será el diputado Gene Bojórquez el primer presidente. Así que tendrá mucho poder el PAS en la Junta de Coordinación Política con voz y votos.

Por cierto, será dentro de una semana cuando se definan quiénes presidirán las Comisiones en el Congreso del Sinaloa, a quien no hay que perder de vista es al diputado de Morena, Jesús Ibarra, seguramente será de los legisladores más destacados, cuenta con experiencia y una gran trayectoria.

Memoria política. “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”: Séneca.