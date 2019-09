La Venecia mexicana

Mientras por la mañana las autoridades civiles y militares conmemoraban el Día Nacional de Protección Civil, por la tarde Culiacán se volvió a inundar, dejando pérdidas materiales, como vehículos que fueron arrastrados por los arroyos.

Aquí lo grave es que continúa sin haber una cultura de prevención, no hay, o por lo menos no se conoce, el Atlas de Riesgo de las zonas de inundación, no se ha hecho un trabajo para evitar que circulen por estos sectores y vialidades. Ayer se vio una patrulla de Tránsito en el Zapata donde ocurrió el trágico deceso de una menor, pero no hay acciones efectivas.

Urge que se haga un trabajo completo para prevenir accidentes a tiempo y que se tengan debidamente detectadas y cerradas las zonas de inundación; también la ciudadanía debe poner de su parte y tomar conciencia, pero definitivamente se necesita mayor atención.

Los problemas de inundaciones no son nuevos: hace más de 10 años en un reportaje comentábamos lo mismo, Culiacán se convierte en una verdadera Venecia mexicana por la cantidad de arroyos ocasionados por las lluvias. La situación continua igual, falta prevención.

Renovación. En la estructura priista empezaron a realizarse movimientos, el día de ayer Alma Sillas y Ulises Valdés rindieron protesta como secretaria general y secretario de Acción Electoral del PRI Culiacán, respectivamente.

Le encargada de la toma de protesta fue la secretaria general del tricolor en Sinaloa, Cinthia Valenzuela, quien les aseguró que en el trabajo que hagan en colonias y comunidades rurales serán bien cobijados por el trabajo que hace el mejor activo que tiene el partido en Sinaloa.

Asimismo, el presidente del PRI Culiacán, Miguel Amador, destacó la experiencia de los nuevos colaboradores y confió en que se refuerza el equipo de trabajo del partido en el municipio.

Además, el día de hoy a las 5 de la tarde el exdiputado local Andrés Félix asumirá la Secretaría Ejecutiva de la CNOP Sinaloa, seguramente estará la secretaria general Gloria Himelda Félix y las autoridades del PRI.

Atención. Quien ha estado muy activo es el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla García. El día de ayer anunció que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, cumplió su compromiso con el municipio de Guasave y apoyaron con 20 millones de pesos al Ayuntamiento para que liquide la deuda histórica que arrastra con la empresa Promotora Ambiental, la encargada de la recolección de basura.

Asimismo, Carlos Gandarilla explicó que el adeudo ascendía a los 40 millones de pesos, pero se logró negociar con PASA, y el Gobierno del Estado logró la disminución del 50 por ciento de la cifra inicial. Al final son buenas noticias para Guasave.

Labor. La presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, arrancó en Cosalá el programa Ayúdame a Llegar, con el que apoyarán a estudiantes de comunidades rurales que recorren largas distancias para llegar a sus escuelas.

Este programa inició con una rodada en bicicleta en la que participaron los estudiantes y las autoridades. Tuvo un ingrediente especial porque se sumaron personas de silla de ruedas del programa de Inclusión para una Vida Digna, de DIF Sinaloa.

La titular del DIF estatal, Rosy Fuentes, estuvo acompañada por la alcaldesa de Cosalá, Griselda Quintana, y el director de Cobaes, Sergio Mario Arredondo, quien destacó que con la entrega de bicicletas se ayudará a los estudiantes que realizan un viaje de más de tres kilómetros a trasladarse de manera segura a sus escuelas.

Memoria política. “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”: Groucho Marx.