La bandera de Rubén Rocha

Nos adelantan que rompieron récord de asistencia y recaudación en el programa Transformando Comunidades en Escuinapa, pero más allá de las cifras, se nota que el gobernador Rubén Rocha Moya se siente muy cómodo con este formato, sobre todo por el contacto y acercamiento con la gente.

Hay que destacar que en el evento principal, el mandatario estatal atendió personalmente las peticiones de los visitantes, a todos les dio uso del micrófono y ahí mismo con todo su gabinete reunido, turnaba a la dependencia correspondiente. Además de visitar todo el estado, este programa lo está llevando al encuentro con los sinaloenses.

Durante su gira al municipio de Escuinapa, el gobernador Rubén Rocha Moya también entregó tres obras en las que invirtieron 7.5 millones de pesos, especificaron que el recurso fue 100 por ciento del estado. Por cierto, muy activo y resolutivo el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala.

Otro de los funcionarios con mayor participación fue el titular del SATES, Oscar López, quien calificó como un éxito el programa Transformando Comunidades en Escuinapa, de hecho, la regularización de autos “chocolates” fue de los más concurridos, entregó buenos números. También la secretaria técnica del gobernador, Cynthia Gutiérrez es de las que se llevan la medalla por la organización del evento, aunque es muy discreta.

Hoy por hoy, el programa estrella de la administración de Rubén Rocha Moya es Transformando Comunidades, que recorre todo el estado y zonas marginadas, acerca al gobernador con los sinaloenses y se ha convertido en su bandera, con sentido social y de atención ciudadana, así que muy atentos.

Nacional. El viernes por la noche falleció el expresidente Luis Echevería Álvarez a los 100 años de edad. Siempre fue marcado por Tlatelolco y el Halconazo, nunca pudo sacudirse esas acusaciones que lo siguieron hasta el último día de su vida.

En un mensaje muy breve, el presidente López Obrador publicó: “En nombre del Gobierno de México envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976”.

El expresidente Enrique Peña Nieto igual de breve y concreto, expresó sus condolencias a familiares y amigos de Luis Echeverría Álvarez, mencionó el periodo que fue presidente de México y cerró con un “Decanse en paz”. El resto de los expresidentes prefirieron guardar silencio y no publicar nada.

Definitivamente los mensajes de AMLO y Peña fueron muy institucionales y hasta cierto grado de compromiso, al parecer se cuidaron mucho y no quieren ser salpicados por los negativos de Luis Echeverría que representa una de las etapas más oscuras de la historia del país y para muchos el peor presidente de México.

Otro que no quería hacer más olas fue el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también se limitó a un brevísimo mensaje de condolencias, el horno no está para bollos diría y así se confirmó en su regreso a México de Europa, ya que fue retenido en el aeropuerto por una alerta migratoria. No hay duda, está en la mira.

Luto. Desde este espacio le enviamos nuestro más sincero pésame a Lupita Landeros por el sensible fallecimiento de su hija Monserrat. La acompañamos en estos momentos tan difíciles, un abrazo solidario y mucha fuerza.

Memoria Política. “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”: Martin Luther King.