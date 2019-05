La ‘guillotina’ visita la Sepyc y Sedesol

La primera llamada se ha dado en el gabinete de Gobierno del Estado. Habíamos adelantado en repetidas ocasiones que la “guillotina” estaba lista y que hay turbulencias en Sedesol.

El día de ayer llegaron los cambios muy cerca de las cabezas de los secretarios de Educación y Desarrollo Social, Juan Alfonso Mejía y Álvaro Ruelas. El mensaje es muy claro: a poner las barbas a remojar.

Rigoberto Ocampo y Antonio Castañeda llegaron a reforzar la Sepyc y Sedesol, respectivamente. Era inminente que hubiera movimientos en estas dependencias que han empezado a quedarse rezagadas y a sus titulares parece que les quedó grande el puesto.

En lo que respecta a Rigoberto Ocampo Alcántar, asume la subsecretaría de Educación Media, en sustitución de Homobono Rosas Corrales. Mientras que Antonio Castañeda Verduzco llega a la dirección general de Indesol.

Tanto Ocampo, como Castañeda, estarán en puestos claves y de relevancia. En el caso del nuevo subsecretario de Educación Media tiene un perfil ideal, es académico con gran preparación y una trayectoria muy respetable, seguramente realizará un muy buen trabajo y reforzará la Sepyc.

Por su parte, Antonio Castañeda tiene un perfil político y social, es exalcalde de Culiacán y tiene gran trayectoria en puestos del servicio público y de elección. Aquí se podría decir que pusieron cuña para la Secretaría de Desarrollo Social. Tenemos información de que buscan activar la Sedesol.

Así las cosas en los rumbos de Gobierno del Estado, llegaron refuerzos de primer nivel, seguramente será un tanque de gas para los secretarios de las respectivas dependencias, pero la “guillotina” se sigue afilando.

En semana de Pascua en este espacio hacíamos la pregunta ¿dónde está el gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel? Porque simplemente no se le veía trabajar, fue casi nula la presencia de los secretarios durante las vacaciones de Semana Santa, lo cual contrasta con la actividad del Ejecutivo estatal, que tuvo una agenda completa recorriendo todas las playas del estado y atendiendo a los vacacionistas de manera directa.

Definitivamente hay muchos secretarios que no están a la altura, así que veremos más cambios en el transcurso de los meses; y a fin de año podrían venir los movimientos grandes, así que muy atentos.

Respaldo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel viajará a Washington la próxima semana para reunirse con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, el tema es para defender a los productores sinaloenses de tomate, esto ante la amenaza del dumping.

Asimismo, informaron que el pasado martes el mandatario tuvo una reunión en la Ciudad de México con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en donde se abordó el tema y se preparó la gira a la capital de Estados Unidos.

En la comitiva mexicana, aparte del gobernador Quirino Ordaz, destaca Marcelo Ebrard y John Creamer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México. Pendientes de los resultados.

Sinaloa. En donde sigue escalando la crisis de ingobernabilidad es en el Congreso del Estado. El pleito de las bancadas es preocupante y hay una fuerte pelea interna de los que fueran la alianza de Morena, PT y PES. El nivel parlamentario está por los suelos, no hay debate de calidad, simplemente es una pelea de “barrio”, callejera, una verdadera pena lo que sucede en la actual legislatura. Definitivamente no es el cambio que los sinaloenses se merecen y que exigían. El mensaje que envió la ciudadanía en la pasada elección no era este, al parecer no entendieron los legisladores locales.

Adelanto. El próximo lunes le platicaremos de los jóvenes del estado que tienen futuro en la política y que llegaron para quedarse. Hay un par de revelaciones en Morena y en el Gobierno del Estado. Pendientes.

Memoria política. “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”: Benjamin Franklin.