La misión imposible del Químico Benítez

El gremio médico y una gran parte de la ciudadanía respaldó la medida para que no puedan entrar a lugares públicos personas que no estén vacunadas, medidas que anunció el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, la mañana de ayer en un video y estaría replicando el Gobierno de Culiacán.

En un video el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, explicó que para ingresar a cualquier lugar público se debe traer la cartilla de vacunación contra el covid, de lo contrario no se les permitirá el acceso; esta medida ayudaría a bajar el alto número de contagios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estas acciones entrarían en vigor hasta el próximo lunes 2 de agosto, tiempo que permitirá que la población alcance a vacunarse. Recordemos que ayer inició la jornada para la aplicación de la primera dosis de Sinovac a los mayores de 18 años.

Luis Guillermo Benítez ve que las medidas que anunció ayudarán a que los jóvenes acudan a aplicarse la vacuna contra el covid. Además, aprovechó para hacer un llamado a empresarios y ciudadanos para que se sumen y exijan que todos traigan cubrebocas y respeten la sana distancia.

No hay duda, han causado mucho ruido y una gran polémica estas medidas de restricción, porque hay una gran parte de la población que no quiere vacunarse o simplemente no le interesa, sobre todo en los jóvenes que son los que más acuden a restaurantes y lugares públicos y ahora solo podrán hacerlo con la respectiva cartilla.

El gran reto que viene para las autoridades municipales es que se cumpla y realmente haya filtros para que les pidan a los asistentes a lugares públicos que presenten la cartilla que garantice que están vacunados. Los restauranteros y en los negocios difícilmente le negarán el servicio a un cliente, así que pareciera una misión imposible.

En los lugares públicos posiblemente una solución será que cuiden el ingreso policías o trabajadores del Ayuntamiento, pero creemos que no tendrán respaldo de otros niveles de Gobierno. Muy atentos a las medidas y cómo funcionan, al final la intención es positiva porque buscan que disminuyan los contagios que están en niveles alarmantes.

Narnia. Las autoridades de los tres niveles de Gobierno parece que tomaron en serio el problema de contaminación y abusos contra animales en la zona llamada Narnia que se encuentra en la Cofradía en la sindicatura de Imala.

El día de ayer las autoridades de Seguridad Pública del municipio de Culiacán anunciaban que implementarán operativos para vigilar la zona y evitar actos como el de personas en vehículos tipo razer siguiendo a caballos, así como evitar acciones que pongan en riesgo la integridad de los asistentes.

Asimismo, la Conagua adelantaba que esa zona es parte del vaso de la presa Sanalona, por lo que cuando suba el nivel del agua desaparecerá. Sin embargo, existe el problema que la basura que están tirando los visitantes podría llegar a los ríos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Isabel Mendoza, llamó a trabajar de manera coordinada y evitar la contaminación, lo cual replicó el alcalde Jesús Estrada, que por cierto asistió este fin de semana a supervisar.

Al final lo positivo es que las autoridades respondieron al llamado de las personas que piden cuidar este lugar que es un paraíso de la naturaleza. Ojalá también los visitantes pongan de su parte, tomen conciencia y recojan la basura que llevan.

Memoria política. “Si no quieres ser desgraciado trata a las catástrofes como a molestias, pero de ninguna manera a las molestias como a catástrofes”: André Maurois.

Síguenos en