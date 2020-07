La nueva realidad del PRI

Esta noche los senadores del PRI tendrán cónclave con la dirigencia nacional del partido, lo que buscan es seguir fortaleciendo el bloque de unidad como lo hicieron con los gobernadores priistas.

Seguramente estarán tratando la agenda legislativa, la crisis del país por la contingencia sanitaria y económica y, por supuesto, no descarte que se toque el tema del momento, el caso Emilio Lozoya.

Lo hemos dicho, no es un secreto que trajeron a México al exdirector de Pemex como estrategia electoral, así que el PRI seguramente congelará o banqueará a los cuadros que hayan tenido vínculos con Lozoya.

Decimos esto porque no se pueden dar el lujo que en plena campaña les empiecen a sacar los expedientes, así que el PRI deberá cuidar con lupa sus perfiles, sobre todo a las 15 gubernaturas.

Hoy más que nunca ocupará candidatos con carrera limpia, que no tengan manchas de corrupción y debe haber garantía de honestidad, seguro a esto se le sumarán las alianzas con otros partidos como PRD o PAN en algunos estados.

En el caso de Sinaloa se empiezan a sonar personajes con perfiles que tienen estas características, que no están desgastados, con muy buena imagen y que no carguen con el estigma de la marca priista.

Recordemos que el PRI es el partido con más negativos, así que el primer reto será elegir candidatos completamente limpios y sin antecedentes de corrupción, seguramente la dirigente nacional contempla esto.

Viene una elección diferente, perfiles menos políticos, caras nuevas y personajes sin la marca priista, solo por poner un ejemplo, en Mazatlán para la alcaldía por el PRI no se descartaría a Gabriel García, Óscar Pérez, Javier Lizárraga o Juan Alfonso Mejía. Todos podrían abanderar una alianza con el PAN.

De la candidatura a la gubernatura hablaremos más adelante, así que muy atentos a la cena de los senadores priistas con la dirigencia nacional de su partido.

Destacado. Diputados locales exhortaron al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza, a la reapertura y las actividades del Poder Judicial, porque abogados y demandantes se quedaron sin atención y con procesos judiciales detenidos.

Nos han adelantado que en la primera semana de agosto se reactivarán, así que muy pendientes porque seguramente lo harán con todas las medidas.

Sinaloa. En el tema de las cuentas públicas definitivamente hay mucho desgaste y pareciera que no se llega a ningún lado. Nos aseguran que ya están solventadas, que lo que se discute es un informe del pasado mes de abril y ya fue atendido.

Otro dato es que no tienen alcance legal, no van al día, lo que es una realidad es que son cuentas públicas de hace dos años, tiempo para atender las observaciones y resolverlas. Tal vez, debería ser en tiempo real o el mismo año la discusión de las cuentas, no apenas estar analizando lo de hace 2 años.

Agenda. El día de mañana se realiza la sesión extraordinaria en el Senado de la República, en donde se discutirán 3 dictámenes de la Ley de Salud Mental, Reforma a la Ley de Salud en materia de suicidio y prisión preventiva oficiosa.

Otro de los temas importantes que tratarán los senadores es la designación de embajadores, director del Centro de Conciliación del Trabajo, salida de Tropas y un magistrado del TEPJF. Así que estará cargada la agenda legislativa.

Memoria Política. “La experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto”: Gottfried Leibniz.