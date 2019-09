La primera plana priista visitará Culiacán

El próximo sábado, el senador de la República Mario Zamora Gastélum y los diputados federales del PRI por Sinaloa, Erika Sánchez y Alfredo Villegas, presentarán su primer informe legislativo en el auditorio de la UAdeO.

Al evento asistirán el gobernador Quirino Ordaz Coppel; el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el coordinador de los diputados federales del tricolor, René Juárez; y Miguel Ángel Osorio Chong, líder de los senadores priistas.

La plana mayor del PRI estará respaldando a los legisladores federales sinaloenses, que destacarán su labor de defensa al presupuesto sinaloense y respaldo al campo, así como la lucha por este importante sector.

En el caso de Mario Zamora, entre sus gestiones más importantes está conseguir una mejor tarifa de energía eléctrica para Sinaloa, pero se ha encontrado con la insensibilidad del titular de la CFE.

Desafortunadamente, para la CFE y la Secretaría de Agricultura federal los sinaloenses no son prioridad. En el caso particular de la Comisión de Electricidad, no han querido otorgar tarifas más bajas de luz porque no hace suficiente calor en Sinaloa. Lamentable.

Así que muy atentos del primer informe legislativo del senador Mario Zamora y los diputados federales Erika Sánchez y Alfredo Villegas. Seguramente habrá mucho mensaje político para el prisma sinaloense. Seguramente habrá reuniones privadas y a puerta cerrada, pero de eso le platicamos el próximo lunes.

Seguridad. En el caso del feminicidio de la joven de 19 años con cuatro meses de embarazo, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, afirmó que en Sinaloa se necesita formalizar una mesa solo para analizar y prevenir el delito de violencia familiar. Además, reconoció que las cifras de este delito siguen incrementando.

Ríos Estavillo se reunió con representantes de organismos ciudadanos y las instituciones de seguridad de los tres niveles para analizar el comportamiento delictivo, ahí agregó que es necesario ver de manera puntual los que derivan de la violencia al interior de los hogares.

Es muy importante que se esté tratando de manera muy puntual este delito contra las mujeres porque es verdaderamente alarmante lo que sucede en la capital del estado y en el resto de los municipios. Es una buena señal la atención que ha puesto el fiscal del estado, sabemos que es un profesional con amplia trayectoria y tiene las mejores referencias. Pendientes.

Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel supervisó los trabajos de reencarpetado de la autopista la Costera, llegó de manera sorpresiva acompañado del secretario de Obras Públicas, Oswaldo López. Cabe destacar que en los trabajos de reencarpetado se invierten 150 millones de pesos para ponerla en condiciones de seguridad. Asimismo, aseguran que, por las intensas lluvias, se deterioró en diversos puntos, desde Culiacán, hasta Las Brisas.

Ordaz Coppel adelantó que esperan terminar la rehabilitación total de la autopista en el mes de diciembre, esto si las lluvias lo permiten. Definitivamente era urgente la atención de la Costera.

Educación. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, y el director general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo, inauguraron un aula de usos múltiples, un desayunador escolar y un mural artístico en beneficio de la comunidad educativa del plantel 107 en la comunidad de San Benito.

Por su parte, Sergio Mario Arredondo aseguró que su compromiso es ayudar a las familias sinaloenses, y estar muy cerca de la comunidad ha sido la instrucción más importante del gobernador Quirino Ordaz. Además, el titular de Cobaes adelantaba que con estas acciones se fortalece el programa de dignificación de la infraestructura educativa que impulsa el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Memoria política. «Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen»: Nicolás Maquiavelo.