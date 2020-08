La prueba del secretario de Educación

Como se esperaba, el inicio del nuevo ciclo escolar será a distancia. Definitivamente no hay condiciones para hacerlo de manera presencial, así que el 24 del presente mes viene un enorme reto para la educación.

En el caso de Sinaloa, inicia el ciclo escolar con una matrícula de más de 865 mil alumnos, con 131 mil nuevos ingresos a primer grado de educación básica. De ese nivel es la cantidad de niños a garantizar su integridad y evitar riesgo de contagio por COVID-19.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel en video en sus redes sociales confirmó que inician el próximo 24 para educación básica, y para media superior dio un margen del 7 al 21 de septiembre.

Fue muy reiterativo al mencionar que el regreso a clases es no presencial porque la prioridad es la salud de los estudiantes, entonces hasta que no haya semáforo epidemiológico en verde no volverán físicamente.

A nivel nacional y estatal las televisoras transmitirán clases y contenidos educativos que fueron acordados por la SEP, esto para llegar a todos los estudiantes que no tiene acceso a tecnologías como computadora y tabletas. Sin duda, una buena medida.

Aunque pareciera no esencial hasta el momento, el programa de Uniformes y Útiles Escolares se mantendrá para este nuevo ciclo escolar. Recordemos que se contemplan 800 mil uniformes con su respectivo paquete de útiles y 100 mil pares de zapatos.

Quien también se llevó los reflectores durante este anuncio escolar fue el secretario de Educación estatal, Juan Alfonso Mejía. Apreció acompañando al gobernador, y aprovechó para mandar un mensaje.

El titular de Sepyc reconoció el trabajo de los maestros del estado al brindar certeza y adelantó que el enemigo a vencer es la deserción escolar, que definitivamente estará latente ahora que no hay clases presenciales.

Fue buen mensaje en el que Mejía se comprometió a trabajar en aprendizajes clave y buscar salvaguardar las trayectorias de los estudiantes, en especial de los 900 mil que se integran.

Este anunció tuvo un toque político. Se podría decir que está en el ánimo del gobernador y esta pudiera ser la plataforma para moverse para ser el candidato a la gubernatura. Un arma de doble filo porque viene un reto muy complicado.

A Juan Alfonso Mejía se le había visto con perfil más bajo durante el cierre del pasado ciclo escolar, parecía que la pandemia lo había sacado de la jugada por la gubernatura, pero ayer regresa a la contienda. Muy atentos.

Destacado. El pasado fin de semana, el diputado sinaloense Alfredo Villegas fue nombrado secretario adjunto a la Presidencia Nacional del PRI, el mismo dirigente Alejandro Moreno fue quien le tomó protesta en el nuevo cargo.

Con esto, Alfredo Villegas se mete de lleno en la mesa de negociaciones para el 2021, así que no lo pierda de vista porque será una pieza clave y definitivamente es uno de los sinaloenses más cercanos a la cúpula priista.

Agenda. El día de hoy el presidente comienza su gira en el noroeste del país, en donde visitará Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, para sostener reuniones con el gabinete de seguridad.

Informaron que desde Tepic tendrá la reunión de seguridad y la conferencia mañanera, lo mismo ocurrirá mañana desde Culiacán. Aquí estará en la zona militar también evaluando los resultados en esta materia. Asimismo, el jueves el presidente estará en Ciudad Obregón, y ese mismo día viaja a Los Cabos, Baja California Sur.

Memoria política. “Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela”: Albert Einstein.