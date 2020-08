La queja en la Conago

La reunión de la Conago casi pasa sin pena ni gloria, salvo la intervención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que acusó que el Gobierno federal con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido.

“Lo digo con toda claridad, no voy a permitir que construyan denuncias a la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”, afirmó.

Asimismo, el gobernador de Tamaulipas señaló que hace unos días un miembro a presidir el partido de Morena lo denunció en los medios por supuestas complicidades con la delincuencia organizada y casualmente se filtraron datos de una supuesta investigación en su contra ante la Fiscalía.

Ante esto, aseguró que no va a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas y que la seguridad pública no puede ser tomada a la ligera por parte del Gobierno federal.

Cabeza de Vaca señaló que estas denuncias se convierten en persecuciones políticas, pero, más allá de eso, ponen en riesgo a todas las fuerzas del orden del Estado, así como su integridad, por lo que las calificó de irresponsables, cobardes y criminales.

El gobernador dijo que en la arena electoral la competencia es directa, pero en el Gobierno debe haber cooperación para lograr los mejores resultados por los mexicanos, como se ha hecho con una colaboración muy estrecha con el gabinete de seguridad federal.

Al final, suavizó el discurso y concluyó diciendo que el Gobierno federal contará con toda su determinación para que exista la seguridad y justicia del país, además de convocar a que se pongan a trabajar por la gobernabilidad de México, ya que de esto depende la confianza para generar inversión, desarrollo y prosperidad para los mexicanos.

Fue un buen llamado a la cordialidad y trabajo en equipo. También es destacable que Cabeza Vaca reconoció que es tan grande el desafío, que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingo de partidos ni mezquindades de corto plazo.

Destacado. A quien van a necesitar todos los actores políticos que aspiren al 2021, es al exalcalde Aarón Rivas Loaiza. Seguramente los que aspiren tendrán que acercarse y buscar su respaldo porque, hoy por hoy, es de los liderazgos más fortalecidos. Además de que mantiene un grupo sólido con gran trabajo territorial. No lo pierda de vista.

Reunión. Uno de los grupos más activos del norte del estado se reunió. Nos informan que el anfitrión fue el exalcalde, y actual titular del Isife, Álvaro Ruelas. A la comida asistieron Aldo Prandini, Marco Osuna y Fernanda Rivera.

La plática, claro que fue del panorama político y del próximo año electoral. Seguro hicieron cuentas y ya están viendo a quién apoyarán y con quién se irán. Los grupos ya se están moviendo, y la próxima elección será de liderazgos, más que de partidos.

Apoyo. El diputado federal Carlos Castaños propuso becas para hijos de personas fallecidas por COVID-19. El apoyo sería de mil pesos mensuales, ayuda alimentaria, así como atención médica y psicológica hasta que cumplan los 18 años.

El legislador panista dice que es triste que nuestros hijos queden al desamparo, por eso es importante garantizar el apoyo en estudios, salud y alimentación. Sin duda, una propuesta de gran sentido humano. Veremos cómo avanza y si es respaldada por todos los diputados.

Memoria política. “La reconciliación es más bella que la victoria”: Violeta Chamorro.