Las dos cartas del PRI

El CEN del PRI no podrá hacer una elección democrática para renovar a su dirigencia, justificaron que no tiene dinero, pero tampoco les interesa consultar a sus bases y la militancia no tendrá voz ni voto.

Al parecer siguen sin aprender nada de la pasada elección en la que tuvieron la peor derrota de la historia, y la ciudadanía salió como nunca a demostrarles su molestia y rechazo. Tal vez están conformes con las posiciones “pluris” que consiguieron.

Ayer, como parte del circo mediático de la renovación de la dirigencia nacional del PRI y darle un poco de credibilidad al proceso interno, la senadora de la República Claudia Ruiz Massieu pidió licencia para dedicarse de lleno a la elección.

En realidad, el duelo está cantado entre José Narro Robles y Alejandro Moreno Cárdenas. El primero cuenta con el respaldo de la vieja guardia priista y con una importante ala del PRI que controla una buena parte de la militancia, el problema es que la mayoría está en la banca.

Por otra parte, está el gobernador de Campeche, conocido como “Alito” o actualmente “AMLITO” Moreno, quien por obvias razones tendría el respaldo de los gobernadores priistas y tiene el plus de que es el candidato afín al Gobierno federal de López Obrador.

La verdad es que no hay nada nuevo en los dos candidatos con posibilidades reales de llegar la presidencia nacional del PRI. Otra cosa que es segura es que no habrá unidad, la división es latente, y si algo no ocupa el PRI es perder más fuerza, sobre todo en las mermadas minibancadas de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Ha quedado en evidencia que el PRI, más que oposición, ha buscado ser el aliado de Morena y el presidente de la República, por lo menos en los temas más importantes. Hay dos razones, primero, no saben ser oposición y, segundo, están cuidando los tiempos para que no vayan sobre funcionarios de la pasada Administración peñista. Le están cubriendo la salida al expresidente Peña Nieto.

Muy atentos, porque esta elección será clave para el 2021, cuando el PRI se jugará recuperarse o encaminarse a una gradual extinción, como esos partidos que solo sobreviven por las posiciones plurinominales. Al tiempo.

Economía. Hace unos días la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamientos de la Sedeco, Morayma Yaseen Campomanes, reveló que en la Administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa se ubica en segundo lugar nacional con más registros de marca de productos y servicios ante el IMPI, con un total de mil 547. Asimismo, destacó que del total de mil 547 marcas registradas, el 30 por ciento ha sido apoyada con el subsidio del Gobierno del Estado, el cual suma una bolsa de cerca del millón de pesos, beneficiando a emprendedores.

Sinaloa. Por fin ganarán una los hombres en la política de género, la bancada del PRI propuso establecer por ley la licencia de paternidad de 10 a cinco días laborales, con goce de sueldo, dependiendo de si es nacimiento o adopción.

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela explicó que la medida es para reconocer la importancia de compartir la responsabilidad como padres en la crianza, cuidado y atención del recién nacido. Además de que se involucren íntegramente en los cuidados de sus hijos, los cuales se hacen más apremiantes durante los primeros 15 días de vida. En países de primer mundo llega hasta tres meses el beneficio para los padres, pero es un buen comienzo. Pendientes.



Memoria política. “No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”: Aristóteles.