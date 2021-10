Las mujeres que dijeron no al gabinete

Dos mujeres habrían rechazado integrar el gabinete del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Nos referimos a la joven Marianne Brito, que se perfilaba para la Secretaría de Turismo, y la exalcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, que al parecer no le interesó estar al frente de Pesca y Acuacultura.

En el caso de Marianne Brito, es originaria de Mazatlán y tiene un gran currículum con un doctorado por la Universidad de Barcelona y cuenta con investigaciones en desarrollo turístico. Era el perfil ideal, pero nos dicen que se integró al tema académico, así que no estaría interesada en la política, una verdadera lástima.

La otra mujer que estaba considerada para integrar el gabinete es Aurelia Leal, tenía la propuesta para ser la secretaria de Pesca y Acuacultura, la expresidenta municipal de Guasave y actualmente diputada local prefirió quedarse en el Congreso del Estado porque la dependencia que le interesaba era Agricultura.

Posiblemente, por esta razón las secretarías que siguen en una gran incógnita de quién las ocupará son Turismo y Pesca, se le agregaría Innovación, el resto ya están definidas. De hecho, la noche de ayer, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, adelantó algunos nombres y señaló que ya tiene con pluma el gabinete.

También Rocha Moya anunció que el próximo lunes viajará a la Ciudad de México y a su regreso, el miércoles, presentará a su gabinete. Posiblemente va a Palacio Nacional a revisar los últimos ajustes de los nombres que integrarán a su equipo. Aunque ya se han anunciado muchos, seguro habrá sorpresas.

Hasta el momento, todo indica que la cuota de hombres ya está completa y las secretarías que faltan de darse a conocer son Innovación, Pesca y Turismo, las cuales tendrían que ser para mujeres, para cumplir con la cuota de equidad y género que es obligatoria por Ley, es sí o sí.

La lista de secretarios que estaría escrita con pluma son Enrique Inzunza, en Gobierno; Enrique Díaz, en Administración y Finanzas; Javier Gaxiola Coppel, en Economía; Héctor Melesio Cuen, en Salud; Jaime Montes, en Agricultura; Cristóbal Castañeda, en Seguridad Pública, y José Luis Zavala, en Obras Públicas.

Mientras que las secretarias son Ruth Díaz, en Bienestar; Graciela Domínguez, en Educación; María Guadalupe Ramírez, en Transparencia, y la de nueva creación de la Mujer, Teresa Guerra Ochoa.

En el gabinete ampliado están confirmados Isabel Ibarra en la coordinación de Asesores, Adriana Ochoa en Comunicación y quien creemos que todavía no está con pluma es el secretario particular, Alejandro Higuera Osuna, no sabemos si le podrían crear un puesto de jefe de oficina del gobernador, así que atentos.

Congreso. Los diputados mostraron que no leen y no estudian, desconocen las atribuciones de los niveles de Gobierno y algunos no logran hilar palabras de los escritos que les hacen sus asesores, una verdadera pena la actual legislatura. Así se confirmó en la pasada comparecencia de la secretaria de Desarrollo Sustentable, Isabel Mendoza.

Por su parte, la titular de Sedesu mostró que tiene tablas y aprovechó para afirmar que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel estableció las bases para consolidar el desarrollo sustentable de Sinaloa, entre lo más destacable fue la certificación de las playas limpias, lo que ubica al estado como líder.

Es lamentable que una secretaría tan importante como Desarrollo Sustentable vaya a desaparecer en la próxima Administración, más cuando sufrimos drásticos problemas de contaminación y cambio climático.

Memoria política. “La realidad no es lo mismo que la verdad —respondió el general—. La realidad son solo detalles”: Sándor Márai.