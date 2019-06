Listo el Foro de Federalismo y Seguridad

El día de mañana se realizará en el Centro de Convenciones de Mazatlán el segundo Foro de Federalismo y Seguridad, evento organizado por los Periódicos Asociados en Red (PAR.MX).

En la primera parte el foro contará con la participación de los senadores sinaloenses Imelda Castro y Mario Zamora, así como el coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal.

También en esta parte estarán participando el Dr. José María Serna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez. El moderador será el subsecretario de Educación Media del estado y columnista de EL DEBATE Rigoberto Ocampo Alcántar.

De igual forma, la segunda parte del foro es muy recomendable y de primer nivel. Tendrá la participación de los senadores Damián Zepeda y Eduardo Ramírez. Además, estarán Alejandro Madrazo Lajous, doctor investigador del Programa de Políticas de Drogas del CIDE Región Centro y de la División de Estudios Jurídicos; y Gonzalo Armienta Hernández, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Asimismo, el moderador de esta segunda parte será Ernesto Velázquez Briseño, coordinador del Consejo Editorial Consultivo de El Universal.

Posteriormente será la clausura del segundo Foro Regional de Federalismo y Seguridad, el cual pinta para ser un éxito rotundo, con participantes de altísimo nivel. Así que muy atentos de las conclusiones.

Turismo. Como lo adelantábamos ayer, estuvo en Mazatlán la presidenta de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA), Michelle Paige, en compañía de su comitiva se reunieron con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Ahí el mandatario estatal afirmó que “Mazatlán vive uno de sus mejores momentos en materia turística, pues no existe otro destino de México que se haya transformado de la manera que lo ha hecho este puerto en los últimos dos años”.

Ordaz Coppel aseguró que la transformación de Mazatlán ha permitido que para este año estén confirmados 136 cruceros, un 47 por ciento más que los recibidos en el 2018. Asimismo, realizó un recuento en donde destaca que a la fecha han arribado 67 cruceros, con 189 mil turistas, quienes han dejado una derrama económica de 13.2 millones de dólares.

El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, adelantó que le fue muy bien a Sinaloa en la reunión y es casi un hecho que la convención de la FCCA será en Mazatlán. Que a palabras de la misma Michelle Paige califica al estado como que simplemente tiene todo lo que el turista nuevo necesita. “Tienen todo para ser el mejor destino turístico de México”, afirmó la presidenta de la Asociación de Cruceros.

Por cierto, el titular de Turismo de Sinaloa estará hoy en Dallas, Texas, en una reunión con la aerolínea American Airlines. Así que pendientes.

Seguridad. El gobernador Quirino Ordaz Coppel también estuvo encabezando la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde reveló que la incidencia delictiva en Sinaloa ha venido a la baja por la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno y las fuerzas armadas.

Durante dicho evento llamó a no bajar la guarida y seguir trabajando en brindarle al estado un ambiente de paz y seguridad para los sinaloenses. Reiteró que la coordinación con las fuerzas armadas ha sido clave para alcanzar una mejora en la incidencia delictiva.

Guillotina. En donde se visualizan cambios es en el área de Catastro de Gobierno del Estado. Al parecer no está dando el ancho. Aparte de que no lograron entrar al esquema de modernización. Así que no le extrañe que haya ajustes en las cabezas principales. Muy pendientes.

Memoria política. “El error es a veces más generador de acción que la verdad”: Gustave Le Bon.