Llaman a cuentas al alcalde de Culiacán

El Congreso del Estado aprobó llamar a comparecer al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a los directores de Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, y Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba, para que rindan un informe por la muerte de la menor Alejandra.

Recordemos que a inicio de mes, durante una lluvia, la joven cayó en una alcantarilla sin protección y lamentablemente perdió la vida. Hubo agravante porque se confirmó que había denuncia del mal estado de la alcantarilla para que fuera reparada, lo que es una clara negligencia del Ayuntamiento.

El diputado de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo presentó las consideraciones de la Propuesta de Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, por el trágico fallecimiento de la menor, de 17 años.

En dicha propuesta, que fue leída en la sesión del día de ayer y avalada por mayoría, señalan que dicho acontecimiento pudo evitarse si aquellos que tienen la responsabilidad de proveer servicios públicos lo hubieran hecho con eficiencia.

Además, afirman que “las imágenes en las que se observa el momento en que la menor fue arrastrada por la fuerza de las aguas de la tormenta hacia una alcantarilla abierta no debió suceder de haber estado cumpliendo las autoridades responsables con su deber de reparar dicha alcantarilla”.

También lanzó unas preguntas: ¿Por qué el Ayuntamiento de Culiacán y sus dependencias involucradas no habían reparado y dado mantenimiento a la alcantarilla que provocó la muerte de la menor Alejandra?, ¿Qué medidas se tomaron para que esa alcantarilla en particular, y otras que existen en la ciudad en las mismas condiciones, no siguieran existiendo como trampas mortales para la ciudadanía?

Sin duda, las preguntas que se hacen los culiacanenses y deberán ser respondidas por el presidente municipal de Culiacán y sus dos directores responsables de Obras Públicas y Protección Civil.

Cabe mencionar que en la propuesta el diputado de Morena recordó que cada temporada de lluvias y huracanes las calles de nuestras ciudades se convierten en ríos, arroyos y lagunas que constituyen potenciales trampas de muerte para los habitantes.

En el cierre, Pedro Villegas Lobo afirma que este Congreso asume la responsabilidad que tienen y exige cuentas a las autoridades estatales y municipales, y que sea el punto de partida para que no sigan sucediendo.

Muy congruente y de alta responsabilidad la postura del diputado Pedro Villegas Lobo, porque está llamando a comparecer a funcionarios de su mismo partido, muestra que le da prioridad a los ciudadanos y no se convierte en comparsa o tapadera, como sucedía en pasadas legislaturas.

En el mundo al revés, fueron los diputados del PAN, PRI y PT quienes votaron en contra de llamar a comparecer al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, y con la mayoría de Morena se logró aprobar.

Cuándo el PRI y PAN se pregunten por qué perdieron en las pasadas elecciones, basta recordarles que por estas actitudes de proteger funcionarios y solaparlos los castigó la sociedad y, de no cambiar, les repetirán la dosis en el 2021. Ni poca congruencia.

Por lo pronto, la sociedad quiere acciones para evitar accidentes trágicos porque Culiacán se convierte en zona de alto riesgo en cada lluvia, y definitivamente será importante la comparecencia del presidente municipal de Culiacán y sus directores responsables porque fue claro que hubo negligencia de parte del Ayuntamiento y costó una vida.

Memoria política. “La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos”: Mao Tse-Tung.