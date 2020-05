Llegó el impuesto a plataformas digitales

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, a partir del 1 de junio los mexicanos pagarán impuesto a plataformas digitales, por lo que Netflix, Uber y Spotify anunciaron que aumentarán sus precios en México.

La propuesta para gravar los servicios digitales fue del Gobierno federal, y a finales de octubre de 2019 los senadores de la República aprobaron la serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El aumento en las tarifas de los servicios digitales causó gran molestia entre los usuarios, que desde ayer han inundado las redes sociales con quejas y fuertes críticas porque serán los afectados.

El primero de diciembre de 2018, durante la toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no subir ni crear nuevos impuestos. Entonces, ¿cómo llamarán a que los servicios digitales subirán sus precios debido a que su costo se le agregará el impuesto al valor agregado?

Hace unos días, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador señalaba que los términos de crecimiento y producto interno bruto ya deben de entrar en desuso, para buscar nuevos conceptos. Por lo que propuso que “en vez de crecimiento, hablar de desarrollo” y “en vez de producto interno bruto, hablar de bienestar”.

Imaginemos que el presidente de la República también pusiera en desuso y quitara el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre depósitos en efectivo o al impuesto empresarial a tasa única, solo por dar unas sugerencias. Soñar no cuesta nada.

Muy atentos, porque la mala noticia llegó en el peor momento, justo cuando más se necesitan estas plataformas por el encierro obligatorio a causa de la contingencia sanitaria del coronavirus.

Oposición. Sobre el tema, el senador sinaloense Mario Zamora Gastélum había comentado que no deben ser los usuarios los que paguen el impuesto a las plataformas digitales, porque debe ser absorbido por las empresas.

El legislador priista reconoció que las plataformas digitales que operan en el país deben ser reguladas de manera justa y bien equilibrada.

Sinaloa. En donde hay buenas noticias es en la pesca. El día de ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel autorizó los programas de apoyo para este sector, entre los que destaca el Empleo Temporal, que beneficiará a 25 mil familias sinaloenses y tendrá una derrama económica por 40 millones de pesos.

En mensaje a medios, el secretario de Pesca estatal, Sergio Torres Félix, anunció que desde ayer arrancaron los programas de Inspección y Vigilancia, Rescate y Repoblación de Larvas de Camarón, Artes de Pesca, Desazolves y Dragados.

Asimismo, Sergio Torres dejó en evidencia que mientras a nivel nacional se redujo en un 80 por ciento el presupuesto a este importante sector productivo, en Sinaloa el gobernador ha sacado la casta para seguir apoyando a los pescadores y sus familias.

Agenda. El tema que apenas inicia, y dará para mucho más, es que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, permitirá abrir los restaurantes del puerto el Día de las Madres, a pesar de estar en fase 3 de la contingencia por coronavirus.

Los negocios solo van a trabajar al 40 por ciento y no permitirán filas de más de cinco personas, para respetar la sana distancia. Esta medida del Químico Benítez va en contra de las recomendaciones sanitarias, pero apelaron a autonomía del municipio.

Memoria política. “Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento”: Nicolás Maquiavelo.