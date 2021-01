Los aspirantes a diputados locales

El PRI Sinaloa publicó la convocatoria para los aspirantes a las diputaciones locales que se estarán registrando el próximo 28 de enero. Para los distritos 03, 06, 07, 10, 12, 18 y 19 la selección será por convención de delegados.

Asimismo, por medio de postulación van los distritos 04, 08, 11, 16, 17, 22 y 23, con esto garantizan la equidad de género, ya que en la convención podrían ganar solo hombres o mujeres, y con esto dan equilibrio.

Por lo pronto, les podemos adelantar que las mujeres con mayores posibilidades de encabezar una candidatura a diputada en Culiacán son: Cinthia Valenzuela, Hecbel López, Carolina Hernández Matus, Irma Moreno y Fátima Canales.

En Ahome, Fernanda Rivera, Rosy López y Laura Gálvez; en El Fuerte, Paola Peraza; en Choix, Yezbel Pérez; Angostura, Míriam Castro; Navolato, Ivette Valenzuela y Cristina Plata; Mazatlán, Elsy López, Irma Tirado y Fernanda Rodríguez; Escuinapa, Lizbeth Medina; en Elota, Rocelia Castro; en Cosalá, Perla Martínez; y en Mocorito, Paulina Peña.

Mientras que los aspirantes más fuertes de Culiacán son: Joaquín Rodríguez, Sergio Mario Arredondo, Héctor Orrantia, Roberto Valle, Nazario Niebla, Alfredo Valenzuela, Jesús Armando Ramírez, Eduardo Vela, Noé Heredia y Francisco Chávez.

En Mazatlán, los aspirantes con mayores posibilidades son Marcel Carrillo y Cristopher Gutiérrez; en Ahome, Alexandro Méndez, Manuel Osuna y Raúl Cota; y en Guasave, Feliciano Valle.

El PAN tendrá candidato para los distritos 1 de El Fuerte y Choix; 2 de Ahome; 13 y 15 de Culiacán. Hasta el momento sabemos que para estos dos últimos suenan fuerte Luis Ángel Guatimea y Carlos Castaños, respectivamente.

El día de hoy, por el PRD se estará registrando Graciela Cueto como candidata a diputada por el distrito 14 de Culiacán. Por este partido también les toca el 9, pero todavía no definen candidato.

Elecciones. Quien se bajó de la carrera a la gubernatura de Sinaloa fue el secretario de Educación del estado, Juan Alfonso Mejía, el día de ayer se confirmó que no se registró para encabezar la candidatura por la alianza del PRI, PAN y PRD.

Definitivamente Mejía es un funcionario de trayectoria limpia, con una buena imagen y de gran capacidad, pero no le ayudó que no era militante del PRI, posiblemente por esto no concretó las aspiraciones. Seguramente seguirá en el servicio público porque es reconocido y se ha ganado un lugar en el equipo del gobernador Quirino Ordaz.

Sinaloa. La Red de Mujeres Anticorrupción hizo un llamado a los diputados del Congreso del Estado para que el proceso de selección de los dos comisionados de la Ceaip encuentre la trascendencia donde las y los sinaloenses puedan contar con perfiles con amplia capacidad para defender el derecho de acceso a la información pública.

Rechazo. Es totalmente reprobable que el alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave, haya incurrido en abuso de autoridad y en complicidad con autoridades de Salud le hayan aplicado la vacuna contra el COVID-19, cuando esta es exclusiva para el personal médico y enfermería en esta primera etapa.

Por lo pronto, el secretario de Salud anunció que fue destituido el director del Hospital General de Escuinapa, Wilfrido Delgado Pardo. Ojalá lo mismo aplicara para el presidente municipal, que al parecer se le abrirá proceso interno en Morena, partido al que representa.

Agenda. Hoy a las 9:00 horas el precandidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, dará rueda de prensa. Adelantan que estará muy interesante, así que pendientes a la información.

Memoria Política. “La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”: Jacques Benigne Bossuet.