Los baches de AMLO

El pasado lunes el presidente López Obrador anunció el Programa Nacional para Reparar Baches, sin duda, debería empezar con los dos principales “baches” de su gobierno: la salud y economía.

Por un lado, la crisis de salud no mejora, al contrario, cada vez está peor, la tercera ola de covid-19 sigue subiendo y no se ve cuándo baje. Siguen las denuncias de falta de medicamentos y ahora se suma el oxígeno. Han quedado en evidencia las pocas pruebas que se realizan y la vacunación no ha sido suficiente.

La crisis económica no solo es macro, está pegando muy fuerte en las pequeñas y medianas empresas que no tienen apoyo del Gobierno, otro cierre por el semáforo rojo sería condenarlas a desaparecer; solamente el año pasado cerraron más de un millón por la pandemia, según cifras del Inegi.

Hay otra crisis también muy alarmante, la que está golpeando a las familias con la inflación. Un ejemplo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor ha registrado un nivel de 5.88 por ciento a tasa anual, a lo que atribuyen el aumento en los precios de gas doméstico LP, la gasolina y el pollo.

Otro gran problema en puerta será el paro nacional del gremio gasero que se opone a la regulación de precios máximos del gas LP que solicitó el presidente López Obrador. De hecho, el domingo entró en vigor el esquema de la Comisión Reguladora de Energía que establece que ninguna empresa podrá vender por arriba de los 145 pesos que establezca semanalmente.

De entrada, el gremio gasero nacional entró en paro y esto se estima afectará a más de 27 millones de viviendas que consumen gas LP. Una raya más al tigre, diría el clásico, o mejor dicho, cuando no les llueve les llovizna.

Afortunadamente ya no hay consulta popular ni otros eventos que ocupen la agenda nacional, ojalá ahora se voltee a ver los temas verdaderamente importantes como son la crisis de salud por el covid-19 y la económica también por la pandemia. A todo esto, súmele el regreso a clases y la inseguridad, pero de eso hablamos más adelante. Atentos.

Destacado. El exdirigente estatal del PRI y exalcalde de Culiacán, Jesús Valdés, reapareció en la escena pública, ahora como empresario al frente de una consultoría de marketing. Definitivamente tiene relaciones y conoce cómo potenciar una marca, así que seguramente tiene un futuro exitoso en esta nueva faceta.

Respaldo. El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, respaldó el decreto del presidente López Obrador para la liberación de reos considerados adultos mayores que no tienen delitos graves o que no han recibido sentencia. Además, definió esta medida como de un gran sentido humanitario.

Nacional. El día de ayer Consulta Mitofsky publicó su última evaluación del presidente López Obrador, en donde muestra una aprobación del 57 por ciento, esto hasta el cierre de julio del presente año. Recordemos que en el pasado mes de abril logró la calificación más alta del año con 61 por ciento. Un verdadero contraste a la bajísima participación de la consulta popular que impulsó el mandatario nacional, que apenas superó el 7 por ciento.

Memoria Política. “No somos disparados a la existencia como una bala de fusil cuya trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter”: José Ortega y Gasset.

