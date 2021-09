Los bajísimos salarios en Seguridad

En un contraste total, mientras Sinaloa no figura entre los estados con menores sueldos, trabajadores del C4i de la Secretaría de Seguridad tienen salarios de 4 a 6 mil pesos mensuales, de los más bajos del país. El diputado del PT Rafael González Sánchez dio a conocer este último dato.

La situación se pone peor, porque el también presidente de la Comisión de Seguridad detalló que no han aumentado sus percepciones desde hace más de 14 años, y hasta les han reducido el salario directo en la nómina.

El legislador local denunció que estos trabajadores solamente cuentan con servicio médico del Issste y no cuentan ni con las prestaciones de ley necesarias, como los derechos de vivienda, para pensionarse, despensas, préstamos, no reciben quinquenios, ni bonos navideños. El suelo no está parejo, porque estas prestaciones sí las tienen otros empleados de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ante esta situación, resulta urgente que se apruebe la propuesta de homologación para todos estos trabajadores del C4i de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa y que se les aumente la asignación de recursos. Sin duda, es muy preocupante que personal de seguridad tan importante para la prevención y seguimiento de los delitos tengan sueldos tan bajos.

¿Cómo va a funcionar bien el sistema de vigilancia C4i si sus trabajadores reciben los salarios más bajos del país? A todo esto, hay que sumarle que decenas de cámaras han sido destruidas a balazos en Culiacán y ¿cuántas más estarán fuera de servicio por fallas o falta de reparación?

Les debería dar vergüenza a las autoridades estatales mantener en estas condiciones un área tan importante para evitar delitos en la capital del estado. Debería ser de las prioridades tener en óptimas condiciones el C4i y que sus colaboradores tengan sueldos dignos. Ojalá el gobernador Quirino Ordaz ponga cartas en el asunto y no deje este pendiente a la siguiente Administración, porque es urgente.

Con todo este panorama, se entiende por qué las cifras de delitos en Sinaloa están de miedo, solamente al corte del mes pasado el promedio estatal de robo de vehículos era de 9.5. Otro dato alarmante es que más del 80 por ciento de esos casos son despojos con violencia, los datos puede verificarlos en la AMIS. Así que, muy atentos.

Culiacán. En donde tiene que haber una investigación a fondo es por la tragedia en la zapatería de Culiacán, en donde falleció una mujer y resultaron cuatro personas heridas al colapsarse el techo. Es urgente revisar la estructura y las condiciones en las que se encuentran los edificios del centro de la ciudad.

Nacional. El Tribunal Electoral ratificó a la morenista Layda Sansores como gobernadora electa de Campeche. Este representa el mayor descalabro del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al perder su estado. Seguramente será duramente investigada la gestión del priista por la nueva Administración. En Sonora ya dio el primer aviso Durazo al dar un informe completo de lo mal que dejaron el estado.

Agenda. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentará este viernes su tercer informe legislativo. El evento se transmitirá de manera virtual por sus redes sociales a las 11:00 horas. Estará muy interesante conocer el balance, los avances que lograron y, desde luego, los pendientes que dejarán.

Memoria política. “Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de los tiempos”: Dante Alighieri.