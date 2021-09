Los datos de López Obrador

En los datos del presidente Andrés Manuel López Obrador ya no hay crisis económica originada por la pandemia, se recuperaron el 80 por ciento de los empleos perdidos, no se han endeudado, no ha habido devaluación y las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares.

En un spot desde Palacio Nacional previo a presentar el día de hoy su Tercer Informe de Gobierno, el Ejecutivo nacional presenta el mejor de los escenarios, este año el país tendrá un crecimiento económico del 6 por ciento. Seguramente esta cifra causará una gran polémica, habrá otros datos, pero a finales de año veremos quien tenía la razón.

La tarde de ayer se reportaba una encerrona en Palacio Nacional con las cabezas del gabinete, fuentes extraoficiales anunciaban cambios en las Secretarías de Bienestar y en Comunicaciones y Transportes, además de la salida del consejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. AMLO le estaría dando una refrescada a su equipo.

En caso de confirmarse la salida de Julio Scherer Ibarra sería la destitución de todo un grupo político que operaba desde Palacio Nacional a la sombra o espalda del presidente López Obrador, los cambios iniciaron con la destitución de Gabriel García de Programas Sociales, hasta el último de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

Para dos alcaldes electos sería muy mala noticia la salida Julio Scherer porque era quien los respaldaba y quien les consiguió la candidatura. De hecho, fue quien enredó el proceso interno para elegir al candidato a la gubernatura, la jugada no le salió porque no logró imponer a su “gallo”. También para políticos del actual Gobierno de Sinaloa es mala señal.

Muy atentos porque hoy será el Tercer Informe del presidente López Obrador, inicia nueva Legislatura sin mayoría absoluta de Morena y todo indica que seguirán los cambios en el gabinete federal.

Seguridad. Muy interesante el exhorto que aprobó la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado para que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presente el Plan Municipal de Seguridad, así como la estrategia para captar nuevos cadetes que pasen a ser policías preventivos.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Rafael González Sánchez, fue quien presentó la propuesta y señaló que actualmente Culiacán tiene un déficit de aproximadamente 300 policías. Nadie podrá negar que son necesarios, sobre todo en una ciudad con tanta violencia como la capital del estado.

El mismo diputado petista declaró que Culiacán es de los municipios que registra mayor índice de violencia, de tal manera que recomienda trabajar en tener completo el número de elementos policiacos. Complicada situación, ojalá el alcalde Jesús Estrada cuente con una estrategia. Pendientes.

Agenda. La tarde de hoy habrá sesión de Congreso General para convocar a una nueva Sesión Ordinaria más tarde en donde votarán el nuevo reglamento del Congreso para la Contingencia Sanitaria y el dictamen sobre la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, el cual tiene un plazo de 30 días para aprobarla. El tiempo corre.

Memoria Política. “Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”: Simón Bolívar.