Los dos Méxicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Tercer Informe de Gobierno, lo que fue contundente es la enorme polarización del país, pareciera que hay dos Méxicos. Uno es el que ven los integrantes de la Cuarta Transformación y otro totalmente diferente, el de los opositores que en esta ocasión fueron ellos los que dijeron tener otros datos.

Para los integrantes de la 4T, el informe de AMLO estuvo lleno de resultados y compromisos cumplidos. Ven un país transformado, líder en inversión extranjera, con un crecimiento económico del 6 por ciento, en el que no se han aumentado los impuestos, no se incrementó el precio de la gasolina ni el gas, no hubo devaluación y aumentó el salario mínimo en un 44 por ciento.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que más de 100 millones de vacunas para los mexicanos es un enorme logro del Gobierno del presidente López Obrador. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su orgullo por AMLO. Mientras que Rocío Nahle, secretaria de Energía, manifestó que el cambio de régimen es una realidad, y ahora trabajan con sentido social y humanista.

Llama mucho la atención que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no haya publicado absolutamente nada el día de ayer sobre el Tercer Informe del presidente López Obrador, eso habla de que hay un distanciamiento y que está fría la relación.

En otro país y en un total contraste, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que ya son tres años perdidos, de mentiras, de promesas incumplidas, de negar la realidad e inventar una nueva cada día. Afirmó que el país está peor que nunca en seguridad, economía y salud. Que hay 4 millones de nuevos pobres.

Muy a su estilo, el expresidente Vicente Fox resaltó como de los mayores logros de López Obrador desayunar en muchas fondas a lo largo de la República. Mencionó que ahora le llaman “irregualaridades” a la corrupción. Además, cuestionó que no escuchó en el informe cifras de muertos por covid-19, homicidios o feminicidios.

El exmandatario también preguntó para cuando llegan las vacunas, porque solo está protegida el 24 por ciento de la población y falta el 76 por ciento. Le mandó un duro mensaje al Ejecutivo nacional, que si a eso le llamaba éxito en su informe, “hay que tener la lengua muy grande y la conciencia muy sucia”.

Otro personaje que no perdió oportunidad de expresar su opinión fue el expresidente Felipe Calderón, evidenció que en las últimas 24 horas, mil 177 mexicanos murieron por covid-19 y que fue de un billón 600 mil millones más la deuda en dos años y medio, toda esta información oficial. “Estos son los otros datos”, recalcó.

En el discurso del Tercer Informe de López Obrador fue realmente lamentable la expresión “tengan, para que aprendan” que le dedicó a los tecnócratas neoliberales, tras presumir cifra récord en los indicadores económicos, como el incremento en las remesas.

Muy atentos, porque este tipo de comentarios divide a la población y no es de un hombre de Estado, parece que sigue siendo un presidente de partido. La frase es muy pegajosa y seguro fue parte de la estrategia mediática, como ocurrió en un debate con el “Riqui, riquín, canallín” o con el “me canso, ganso” de su discurso cuando asumió la Presidencia. Ojalá haya más hechos y menos frases pegajosas.

Memoria política. “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa”: Demócrito de Abdera.