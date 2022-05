Los tres mensajes de la visita de AMLO.

audima

En su visita a Culiacán, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó empeñada su palabra en que se sabrá la verdad y habrá justicia en el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. De hecho, durante la Mañanera, hasta dieron plazo, que estaban a horas o días de resolverlo.

Sin duda, uno de los grandes mensajes de la gira. No era casualidad que todo el gabinete de seguridad acompañara al presidente López Obrador a reunión en la Novena Zona Militar de Culiacán. El tema que estuvo en la mesa fue la investigación del homicidio del periodista y columnista de esta casa editorial. Fue lo que vieron a primera hora del viernes.



El resultado debe estar por llegar a la brevedad, no creemos que la promesa del Ejecutivo nacional quede en promesas, porque el mensaje de AMLO fue contundente, dijo: “ahora no hay impunidad para nadie, no tenemos amos ni patrones, solo el pueblo de México, no vamos a encubrir a nadie, sea mi hermano, mi hijo, mi familia, esto ya cambió”.



Asimismo, hubo otros dos grandes mensajes políticos en la gira presidencial, el negativo, la escalofriante “bofetada” de indiferencia de López Obrador al alcalde Jesús Estrada. No le concedió unos minutos para platicar y, por el contrario, no le permitió ingresar a los eventos, tremenda exhibida que manda una clara señal de rechazo y abandono.



Mientras que el mensaje positivo fue el respaldo del presidente López Obrador a Rubén Rocha, es tanta la cercanía que hasta dejó entrever que lo consideraba el mejor gobernador del país, pero mejor no lo dice para que no haya celos de otros mandatarios. Dicen que en política no hay que creérsela, ni dejársela de creer. Así que muy atentos.



Destacado. Dos mensajes importantes que no se deben perder de vista mandó la presidenta estatal del PAN, Roxana Rubio en la entrevista que publicó EL DEBATE el pasado sábado. Primero, que no están en la lona como partido; y segundo, deja abierta la puerta para hacer equipo con Morena en los temas que beneficien a Sinaloa.



La dirigente panista se ve más segura y ha madurado, sabemos que no paran sus actividades, acertadamente tiene una conferencia con medios semanal para marcar su postura, los fines de semana tiene el programa el PAN en tu comunidad en donde están rehabilitando escuelas, así que están en tierra y activa.



Como parte de su estrategia política, Roxana Rubio ha mantenido cercanía con las dirigencias del PRI y PRD que fueron sus aliados en las pasadas elecciones y siguen juntos a nivel federal. El fin de semana estuvo de gira en el norte del estado acompañada de la dirigente del PRI, Cinthia Valenzuela.



También el fin de semana en Los Mochis, la dirigente panista tuvo acercamiento con las bases de su partido y en las actividades sociales estuvo acompañada de Ariel Aguilar, uno de los cuadros más activos, es destacable que lo mantiene cercano. Así que no los pierda de vista.

Agenda. El día de hoy habrá que estar muy atentos a la conferencia Mañanera del presidente López Obrador por el recuento de la gira en Sinaloa de este fin de semana. También, estará interesante la Semanera del gobernador Rubén Rocha Moya que será a las 9:00 horas.



Como parte de la gira a Sinaloa, esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá la difícil tarea de destrabar el tema de las viudas de policías de Culiacán y se estaría reuniendo con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. En caso de concretarse, la pregunta es: ¿habrá propuesta para que renuncie al cargo? Muy atentos.

Memoria Política. “El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”: John F. Kennedy.