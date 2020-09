Luces y sombras en la lucha de las mujeres

Mientras en el Congreso de Sinaloa aprueban leyes que consolidan y reducen la brecha entre hombres y mujeres en la participación política, en el Ayuntamiento de Culiacán grupos feministas se manifestaron por desapariciones y violencia de género.

Las protestas de los colectivos feministas llegaron hasta Palacio Municipal por los desafortunados comentarios de la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Liliana Pimentel, quien terminó renunciando.

Recordemos que la exfuncionaria se equivocó en la declaración del feminicidio de dos adolescentes, lo que ocasionó una mayor irritación de familiares y grupos feministas. Definitivamente, fue un gravísimo error y una total falta de empatía.

Simplemente no se pueden aceptar las declaraciones que hizo Liliana Pimentel, otra agravante es que viene de quien era la encargada de procurar justicia para adolescentes y menores.

Además, la exigencia de los manifestantes es totalmente legítima al pedir que en estos puestos personas preparadas y sensibles de los derechos humanos, así como la perspectiva de género.

Lo que es una realidad es que las autoridades de todos los niveles de Gobierno han fallado en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, las cifras así lo confirman. Hay mucho camino pendiente.

En la otra cara de la moneda, durante sesión extraordinaria en el Congreso del Estado se aprobaron las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Con esto, los legisladores afirmaron que se consolida y se reduce la brecha entre hombres y mujeres en la participación política.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, celebró las reformas porque “van a garantizar lo que consagran la Constitución Política de México y la Constitución estatal para la paridad total en la integración del Congreso del Estado y en los Ayuntamientos”.

También, el diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, reconoció que la reforma atiende la lucha histórica de todas las mujeres valientes, porque en la historia y la vida política de este país habían sido discriminadas.

La legisladora priista Elva Margarita Inzunza Valenzuela aseguró que las reformas son necesarias para mejorar las condiciones de la competencia política y formas de representación, para dar a las mujeres el espacio que les corresponde en la política.

Asimismo, la diputada del PAS Angélica Díaz declaró que con estas reformas garantizan de manera plena la paridad entre hombres y mujeres en la integración de este Congreso. Aprovechó para destacar la eliminación del financiamiento con recursos públicos municipales a los partidos políticos.

Agenda. El día de mañana a las 10:00 horas se realizará de manera virtual la toma de protesta de Gómer Monárrez Lara como nuevo dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles.

El nuevo cargo de Gómer Monárrez toma relevancia porque será encargado de la capacitación de los candidatos priistas previo a las elecciones más grandes de la historia de Sinaloa.

Además, con esto, el priista entra a la jugada para ser candidato a alguna diputación. Cabe destacar que ya ha ganado elecciones y tiene mucho trabajo de tierra, es de una generación del PRI muy sobresaliente. Así que no lo pierda de vista.

Memoria política. “No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo”: Óscar Wilde.