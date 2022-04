Luz verde al juicio político.

audima

En un total hermetismo avanza en el Congreso de Sinaloa el juicio político en contra del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. El jueves inició bajo reserva el curso en comisiones y el viernes en sesión privada se aprobó con 32 votos a favor, así que ya se encuentra en trámite.

De parte del alcalde Jesús Estrada, la información es que acudió al Congreso del Estado en donde se reunió con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ambrocio Chávez, seguramente para conocer los detalles del dictamen y, desde luego, para saber cómo viene el “tema”.

Aquí hay que destacar que todo el tiempo se vio venir el juicio político a Estrada Ferreiro, hubo múltiples señales, todas las ignoró y respondía retador. Fueron muchísimas “red flags” que le advertían que debía parar la lucha frontal contra sus aliados y compañeros de partido, nunca quiso escuchar y no supo leer los mensajes.



Posiblemente Estrada Ferreiro está muy confiado a que es improcedente el juicio político en su contra, pero no hay que ser ingenuos, para que el Congreso del Estado haya aprobado iniciar el proceso, debe haber luz verde desde Palacio Nacional y es obvio que conocen el caso a detalle. En la penúltima visita de AMLO en Mazatlán se abordó el tema.



El alcalde Jesús Estrada puede negociar como político o enfrentar el proceso como abogado, decimos esto por mensajes previos en este sentido. De inicio, hay un silencio que aturde, habrá que leer las señales con los gestos, miradas, saludos, declaraciones y ausencias en los eventos de esta semana. Muy atentos porque cuando viene el tren no hay que estar en las vías.

Destacado. De una vez y sin andar con rodeos, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se destapó para la presidencia de la república. El fin de semana circuló un video durante una rueda de prensa en la que afirma que le puede ganar a todos.

El político de Morena hizo énfasis en que está preparado, en plena lucidez y salud, para enfrentar los retos y desafíos del México moderno, que tiene experiencia con 45 años en el servicio público y viene de la cultura del esfuerzo.

Ricardo Monreal no anduvo con medias tintas, fue claro al señalar que es el mejor para suceder al presidente. Lo bueno, que al final dijo que lo decía sin falsas modestias. Veremos cómo reacciona el mandatario nacional López Obrador, se sabe que no está en su ánimo, así que podría tomarse como acto de rebeldía.

Nacional. Hablando del presidente López Obrador, una declaración que no puede quedar en el tintero porque retomará fuerza en algunos años, es la que hizo la semana pasada, al mencionar que respeta y tiene consideraciones al expresidente Enrique Peña Nieto porque no se metió para frenar su llegada al poder.

Asimismo, AMLO evidenció que un grupo de “poderosos” intentaron jugadas para fortalecer al candidato del PAN, Ricardo Anaya, pero Peña Nieto no sucumbió. Por cierto, había una leyenda urbana que decía que la puerta de Los Pinos se abre de adentro, ahora sería Palacio Nacional. ¿Aplicará en el 2024? El tiempo lo dirá.

Agenda. El próximo miércoles a las 11:00 horas en el Masin, el gobernador Rubén Rocha Moya junto a su gabinete estará presentando el Plan Estatal de Desarrollo. Sin duda, es un evento que marca la agenda política de la semana. Así que estaremos pendientes y haremos un análisis puntual.

Memoria Política. “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”: Mahatma Gandhi.