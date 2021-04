Lydia López Barraza, a la dirección general de Cobaes

Como un premio a la academia y la institución, así se toma la próxima llegada de la doctora Lydia María López Barraza a la dirección general de Cobaes. Actualmente es la directora académica, cargo que ocupa desde el 2015. También es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente desde el 2013.

Asimismo, en su experiencia laboral ha ocupado los cargos de jefa del Departamento de Investigación y Posgrado UAdeO en Culiacán, enlace de la Dirección de Formación y Actualización Docente de la Subsecretaría de Educación Media y Superior del Estado de Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su formación académica destaca que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.

Seguramente en los próximos días se concretará la llegada de Lydia María López Barraza a la dirección general de Cobaes, mañana estarán llamando a sesionar la Junta Directiva y se presentará esta propuesta. Muy atentos.

Empresarios. El día de ayer adelantábamos del desayuno que hubo el pasado sábado en la palapa de la familia Ritz, en Yameto, previo al inicio de campañas en Sinaloa. Ahí el invitado de honor fue Mario Zamora, candidato a la gubernatura de Sinaloa, encabezó el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ahí confirmaron su cercanía y respaldo.

Nos comentan que asistió un importante grupo de empresarios, como José Ignacio de Nicolás, Agustín Coppel, Luis Armando Kuroda, Joel Valenzuela, José Carlos Tarriba, Carlos García Tamayo, José Abraham Lichter, Mario Gastélum, Gerardo Gaxiola, Sergio Clouthier, Óscar Pérez Barros, Rubén Barraza, Diego Ley, José María Pablos y Juan Habermann. Así como Eduardo Ritz, Gerardo Tamayo de la Cuesta, Alan Acosta, Roberto Gutiérrez, Miguel Ángel Ponce, Roberto Bazúa, Alejandro Romero, Roberto Gutiérrez, Guillermo Leal, Edmundo Angulo, Sergio Ojeda, Guillermo Bátiz, David Cruz, Arturo Paredes, Rogelio Esquer, Leobardo Angulo, Ricardo de Rueda y Enrique López Podesta.

De altísimo nivel el tradicional desayuno de Sábado Santo en Yameto, que en esta ocasión se convirtió en un cónclave empresarial para tener un acercamiento con el candidato Mario Zamora Gastélum. El gobernador Quirino Ordaz estuvo de muy buen ánimo, y definitivamente el grupo empresarial hizo clic con Zamora. Muy atentos.

Elecciones. El epicentro de campaña apuntó al norte del estado el día de ayer, Ahome es uno de los cuatro municipios donde se va a definir la elección, pero al parecer a la alianza PRI, PAN y PRD no les ha caído el “veinte” siguen sin activarse, no han entendido que no pueden desperdiciar ni una hora.

Mientras que por el lado de Morena y PAS ayer hicieron una tremenda operación cicatriz para tratar de calmar a los simpatizantes morenistas que están agraviados por la imposición de un candidato a la presidencia municipal totalmente ajeno a todo lo que representa la Cuarta Transformación.

Otro detalle es que Marco Osuna tendría que corregir de inmediato su imagen de campaña, empezando por el logo azul, rojo y amarillo, parece de alguna marca de pinturas, anteriormente traía una camioneta 4x4 con lo que se identificaba como el todo terreno, lo que lo hizo posicionarse con la gente de colonias. También ocupa activarse en las redes e innovar.

Memoria Política. “Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje”: Aldous Huxley.