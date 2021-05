Madueña se perfila para rector de la UAS

Sin pena ni gloria, concluirá su segundo periodo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera. La gris gestión tuvo un más gris proceso interno para elegir a su relevo, sin duda, las fechas electorales le cayeron como anillo al dedo para no tener los reflectores encima.

Así que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, el día de hoy, durante sesión ordinaria, el Consejo Universitario elegirá al nuevo rector de la UAS para el periodo 2021-2025. Hasta ayer, todos los caminos apuntaban a Jesús Madueña Molina para llevarse los honores, pero hay quienes aseguran que Santiago Inzunza Cázares está en la pelea.

En el caso de Jesús Madueña, suena como la opción más fuerte por su gran cercanía al exrector Héctor Melesio Cuen, sería el hombre de confianza. Mientras que Santiago Inzunza es hermano del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y también sería de la línea pasista, pero actualmente está más cargado a los grupos de Morena.

También entre los aspirantes que no se descartan está Soila Gaxiola Camacho, que fue diputada local del PAS y tiene una gran cercanía con el exrector de la UAS y actual presidente del partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, hay voces que dicen que podría ser el plan “b”, sobre todo porque es de confianza e institucional al proyecto.

El cuarto aspirante es Gonzalo Armienta Hernández, de la Facultad de Derecho, con amplia trayectoria académica y viene de una familia política, pero al parecer no cuenta con la línea.

Por cierto, la mañana de ayer un grupo de prestigiados académicos universitarios, entre los que destacan Ana Luz Ruelas, Teresa Guerra, Arturo Santamaría y Ernesto Hernández Norzagaray, criticaron el proceso de elección del nuevo rector de la UAS y acusaron de un secuestro y control político del Partido Sinaloense.

Así que, muy atentos, porque si no pasa nada fuera del guion, hoy estarían eligiendo a Jesús Madueña Molina como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; pero reiteramos que no se descarta ni a Santiago Inzunza, ni a Soila Gaxiola o Gonzalo Armienta, con muchas menos posibilidades en ese orden.

Elecciones. Con un gran éxito se realizó el foro virtual El Derecho como Herramienta para un buen Gobierno, que organizó la Fundación Colosio en Sinaloa. Los invitados fueron de primer nivel: estuvieron Margarita Luna, Raúl Carrancá y César Camacho, así como el candidato a la gubernatura del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora.

Los tres ponentes, que tienen extensa trayectoria en el tema del derecho, coincidieron en que Mario Zamora es el perfil de gobernador que mejor se acomoda a los tiempos de desarrollo que demanda Sinaloa.

El presidente de la Fundación Colosio en Sinaloa, Sergio Mario Arredondo, se anota otro exitoso foro. En esta ocasión fue virtual y contó con más de mil asistentes, lo que es una plataforma de alto nivel para que el candidato Mario Zamora dé a conocer sus propuestas de Gobierno.

Por cierto, el día de ayer, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, se reunió en la planta Jova, en Navolato, con el importante empresario granero Joel Valenzuela, recorrieron las instalaciones y saludaron al personal. Esta es una importante señal la que mandan.

Sinaloa. En la recta final, a días de concluir las campañas, el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha, con gran confianza asegura que mantiene una ventaja irreversible y nunca lo alcanzaron sus contendientes. En la encuesta de esta casa editorial mantiene amplio margen y Morena se mantiene muy fuerte.

Memoria política. “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”: Lord Acton.