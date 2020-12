Mario Zamora, con innovador informe

El senador Mario Zamora Gastélum presentó su Segundo Informe de manera muy innovadora en una modalidad de autocinemas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Se puso a la vanguardia en los nuevos tiempos de restricciones de público por la pandemia.

También estuvo de manera virtual en un video donde de manera detallada informó su trabajo en el Senado de la República, en donde destaca medidas económicas para ayudar a las familias durante la pandemia, así como rebaja al IVA, deducibilidad de impuestos, educación nutricional y etiquetado en comida chatarra.

Cabe destacar que Mario Zamora ha sido de los principales aliados de los productores agrícolas y ha abanderado a los campesinos en la demanda de pago de las cosechas. Se le ha visto en manifestaciones cenecistas.

Por lo pronto, dio un Segundo Informe con un formato totalmente fuera de lo convencional, muy ágil y fresco. Muy atentos, porque Mario Zamora es de las cartas más fuertes del PRI para el 2021.

Elecciones. Como lo adelantamos ayer, Consulta Mitofsky publica en El Economista encuesta de las preferencias electorales de Sinaloa. El mismo presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la destacó en sus redes sociales.

En la medición, Morena encabeza las preferencias electorales en el estado, con 33.1 por ciento; seguido por el PRI, con 28.5 por ciento; y en tercero el PAN, con 10.7 por ciento; cuarto, los indecisos, con 10 por ciento; quinto no respondió, con 7.3 por ciento. El resto de los partidos estuvo debajo del 5 por ciento.

Otro dato interesante es que, en la competencia interna para elegir candidato a la gubernatura por Morena, encabeza las preferencias el senador Rubén Rocha, con 42.8 por ciento, entre los simpatizantes del partido; y con 21.6 por ciento en la población en general. Pendientes, porque esta semana podría haber noticias.

Gabinete. El nombramiento de la sinaloense Tatiana Clouthier como nueva secretaria de Economía federal llega luego de la salida de Alfonso Romo como jefe de la oficina de presidencia de la república. Definitivamente buscan de manera urgente crear un puente con el sector empresarial. Decimos esto porque Alfonso Romo era el vínculo y mediador del Gobierno federal con los empresarios. Ahora que no está, buscan que Tatiana Clouthier haga este trabajo por el perfil cercano a este sector y por sus orígenes y relaciones panistas.

Quien respondió rápido a este movimiento fue el empresario sinaloense Manuel Clouthier Carrillo, hermano de Tatiana, que la describe como trabajadora, honesta, ejecutiva, de retos y que quiere a México.

Manuel Clouthier señala que esas son las virtudes, pero enumera los riesgos, como que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a la iniciativa privada, que no sea escuchada por AMLO y que solo la use.

Lo que es una realidad es que Tatiana Clouthier se ganó la secretaría desde la campaña, fue la coordinadora y una subsecretaría o la vicepresidencia de la bancada de Morena no eran suficientes para el papel que desempeñó, así que pendientes al trabajo que realice.

Destacado. En entrevista para esta casa editorial, el exsenador Aarón Irízar López da dos mensajes muy importantes: primero, que en la elección del 2021 ningún partido gana solo; y, segundo, que no se exenta de los aspirantes a la candidatura del PRI para la gubernatura.

Sin duda, Aarón Irízar es un importante cuadro priista que debe ser tomado en cuenta y que seguramente debe tener voz y voto dentro del partido de cara a la elección del próximo año, así que no lo pierda de vista.

Memoria política. “Cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa”: Jacinto Benavente.