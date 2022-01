Martín Ahumada bajo ‘fuego amigo’

audima

Hoy por hoy Martín Ahumada es de los pocos y muy escasos presidentes municipales congruentes y serios que tiene el estado. Así lo confirma su trayectoria limpia y desde luego sus acciones al votar en contra del presupuesto en el que regidores de Guasave aprobaron aumentarse el salario y recortar presupuesto a salud, servicios públicos y seguridad.

Simplemente es inaudito lo que aprobaron la mayoría de los regidores del Ayuntamiento de Guasave, en plena pandemia por covid-19 estarían condenando a sus representados, decimos esto por el recorte a salud, pero aún es peor que para hinchar sus quincenas sí hubo dinero. Increíble, pero cierto.

Evidentemente hay fondo político en la crisis del Ayuntamiento de Guasave entre el presidente municipal y los regidores de Morena, que a pesar de ser del mismo partido no hay buena relación y por el contrario hay una lucha de poder. Nos dicen que el “fuego amigo” en contra de Martín Ahumada viene de la exalcaldesa Aurelia Leal. Así claro y directo.

Muy seguramente será recordado en algunos años el discurso de Martín Ahumada, quien señaló que, si quieren ser diferentes y mejores que gobiernos pasados, tienen que actuar diferente y tomar decisiones correctas porque no manejan recursos propios. Justo en esta última frase da en el blanco el alcalde de Guasave porque los funcionarios están para servir no para servirse.

Juzgue usted mismo, los regidores se aprobaron un aumento del 62 por ciento en su salario y sacrificaron temas de altísima prioridad como son salud y seguridad, no hay palabras que califiquen esta acción que va totalmente en contra del pueblo de Guasave que merece mejores funcionarios.

Parece increíble que no haya un liderazgo estatal que ponga orden, dónde está el dirigente de Morena en Sinaloa o alguna autoridad del partido. El secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, es el encargado de la “gobernabilidad”, es el brazo operador, por qué no hace nada, aunque si interviene como en Mazatlán seguramente sale peor.

Definitivamente, el gobernador Rubén Rocha Moya debe sentirse muy solo en el tercer piso, por el ala de Insurgentes tiene un secretario de Gobierno ineficaz y nada resolutivo, mientras que por el ala de Lázaro Cárdenas tiene un secretario de Finanzas novato sin capacidad de gestión ni picaporte en Gobierno federal para bajar recursos.

¿De dónde echa mano el gobernador? sus dos hombres de confianza quedaron chiquitos, para muestra ahí están las dos crisis más grandes durante el arranque de gobierno. Primera, Enrique Inzunza aún con toda la concentración de poder no ha podido resolver las crisis de gobernabilidad en los ayuntamientos de Mazatlán, Guasave, Navolato y Mocorito.

En la segunda, Enrique Díaz no pudo conseguir dinero de la Federación para pagar los aguinaldos, lo que obligó a pedir un crédito. No hay justificación que valga, debió subirse a un avión a la Ciudad de México y no regresar sin el recurso, el único retorno sin resultados sería para presentar la renuncia. En tiempos de los secretarios Óscar Lara Aréchiga y Quirino Ordaz Coppel, ambos hubieran regresado con el recurso en 24 horas. Se aceptan apuestas. Así que muy atentos.

Memoria política. “El pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca”: Focílides.