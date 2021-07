Monreal, entre la prudencia o rebeldía

A principios del mes, el presidente López Obrador en su conferencia mañanera adelantó que venía un relevo generacional y dio el nombre de seis posibles sucesores desde el que llamó flanco progresista. Ahí mencionó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle.

La gran omisión fue el nombre del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, lo que subió la polémica, porque lo estaba excluyendo como posible candidato a la presidencia. La reacción de Monreal fue contundente, afirmó que sí estará en las boletas en 2024 y que espera estar con su partido.

Esa primera declaración de Ricardo Monreal tendría una lectura clara, no está en el ánimo de AMLO, y manda el mensaje de que con Morena o en otro partido, pero estará en la carrera por la presidencia. Además, una candidatura de consolación como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México quedaría corto por el alto nivel del cargo actual.

Lo que es evidente es que Monreal no es el tapado, de lo contrario no hubiera salido a decir que estará en las boletas en las elecciones del 2024 al ver que su jefe político no lo mencionó y posiblemente tampoco consideró.

Hace unos días en un vídeo Ricardo Monreal calificó que pasaba una semana de lluvias y tormentas, y también tormentas en la política. Además, afirmó que desde su punto de vista, la sucesión anticipada no es oportuna y se ha generado mucha movilización en los medios, redes y grupos.

Siguió con su posicionamiento, advirtió que nadie debe distraerse de sus funciones y ocupaciones, tampoco empezar a formar grupos de simpatizantes porque finalmente esto confronta, divide y polariza al interior de Morena. Muestra de ello es que “ya están viendo los primeros escarceos, lo cual no es correcto”, agregó el experimentado político.

Monreal dejó clara su posición al señalar que es clásico y sigue las reglas de la ortodoxia política, que actuará con prudencia, sensatez, con mucha serenidad y cautela. Agregó que es pertinente que esperen los tiempos, así que asumirá con prudencia el momento político y se dedicará profundamente a trabajar en los procesos legislativos del país.

Muy atentos porque esta última postura pareciera más un autodescarte o que está tomando distancia. Seguramente tiene información de primera mano del interior de Morena y de la línea para la sucesión, hay quienes ya vaticinan que será candidato por otro partido diferente a Morena. La decisión pinta para Sheinbaum o Ebrard, no hay más.

Agenda. El día de ayer en Sinaloa se empezó el semáforo rojo por altos contagios de covid-19, con esto llegaron nuevas medidas sanitarias mas rigurosas como cierre de tianguis, gimnasios y centros nocturnos, así como la suspensión de actividades como deportes de contacto como fútbol, béisbol, softbol y boxeo.

Los restaurantes deberán tener un aforo del 50 por ciento de su capacidad y no se permitirá el ingreso a menores de 12 años, esto último también aplica para supermercados y los establecimientos comerciales. Es enérgico el llamado a usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Ojalá se cumpla porque es grave la situación.

Memoria Política. “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos”: Confucio.

