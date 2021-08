Morena le falla al presidente

Durísimo golpe para Morena, no lograron periodo extraordinario para aprobar la revocación de mandato del presidente López Obrador. Durante la sesión de la Comisión Permanente, 24 legisladores votaron a favor y 13 en contra, por lo que no alcanzaron la mayoría calificada.

Esta debe ser la derrota más grande que han tenido los legisladores morenistas desde que llegaron al Gobierno. No lograron sacar el periodo extraordinario y una de las prioridades del presidente, la tan anunciada revocación de mandato, una de las banderas más sonadas y esperadas de la actual Administración.

Muy posiblemente salga en la próxima legislatura, pero el escenario no es el mismo, la mayoría que tenían actualmente en la Cámara de Diputados ya no estará en septiembre y no contarán con la mayoría calificada ni con sus aliados, ocuparán negociar con algún partido de oposición.

Otro punto alarmante para Morena y el presidente es que el bloque opositor se ha fortalecido. Ayer lo demostraron al unirse y no permitir el periodo extraordinario, no ha sido tan fácil como decía el presidente López Obrador que convencerían a algunos priistas para sacar los temas importantes.

Desde ya se empieza a sentir la estrategia y los primeros resultados de la alianza PRI, PAN y PRD, que ahora han sumado a Movimiento Ciudadano, por lo menos en lo Legislativo. Por cierto, el Partido del Trabajo venderá muy caro su amor y sus votos porque sabe que, más que nunca, los necesitará el Ejecutivo y su partido.

Muy atentos, porque ahora es cuando en Morena empezarán a sentir las diputaciones federales que perdieron. Sin duda, en las gubernaturas y alcaldías el triunfo fue arrasador en las pasadas elecciones, pero en la Cámara de Diputados resultó la estrategia de esa alianza que parecía “antinatura” entre PRI, PAN y PRD.

Nacional. Una merecida sanción se llevó el Partido Verde con la multa de 40 millones de pesos por romper la veda electoral con la campaña de los influencers. Desde que ocurrió en el pasado proceso electoral fue duramente criticado y rechazado, una violación clara a la ley. Así que, bien por el Tribunal Electoral, que confirmó la sanción del INE.

El Partido Verde también perderá su derecho a espacios de radio y televisión por un año. En la resolución, los magistrados del TEPJF señalaron que no son conductas ordinarias en quebranto de la Constitución, sino violaciones complejas y constantes a la Carta Magna. Bien por las autoridades electorales.

Campeche. A quien se le complicó el triunfo fue a Layda Sansores, en Campeche, en donde el Tribunal Electoral ordenó el recuento total de votos en la elección de gobernador. Entre las justificaciones fueron que los votos anulados son más que la diferencia entre el primer y segundo lugar.

Ahora sabemos por qué la morenista no había estado en los eventos de triunfo de su partido con el resto de los gobernadores electos, es que todavía no ha concluido su proceso. Estuvo tan cerrada la elección en Campeche, que hubo 8 mil 378 votos anulados y la diferencia entre Sansores y el segundo lugar, Eliseo Fernández, es de 5 mil sufragios.

Dato curioso, es un estado gobernado por el actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no solo lo perdió, sino que lo enviaron hasta el tercer lugar, hasta Movimiento Ciudadano los superó. Tremendo rechazo, ni en su estado ganó y no renunció a la dirigencia del partido, pero eso lo platicamos la próxima semana.

Memoria política. “No hay más que un poder: la conciencia al servicio de la justicia; no hay más que una gloria: el genio, el servicio de la verdad”: Víctor Hugo.