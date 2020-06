El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, “ni picha, ni cacha, ni deja batear, porque no ayuda, pero sí estorba”, así lo describió el diputado federal Carlos Castaños en referencia a la incertidumbre que existe entre los comerciantes locales ante la contingencia sanitaria.

Desde hace unos días, los comerciantes del centro y del mercado Garmendia de Culiacán salieron a las calles a protestar y se reunieron afuera del Ayuntamiento para exigir apoyo y la apertura económica.

Asimismo, Castaños explicó que, derivado de la denominada nueva normalidad, la ciudadanía se encuentra confundida y con mucha incertidumbre, porque las familias que dependen de sus negocios no saben qué hacer y no reciben apoyo.

Por cierto, hay giros importantes y muy necesarios que increíblemente no les permiten abrir, como las papelerías y negocios de venta de ropa, que seguramente están ahogados en gastos. También la exigencia es que ya se abra el primer cuadro de la ciudad.

Ante esto, el legislador panista aseguró que los locatarios del mercado Garmendia y comerciantes del centro de Culiacán no tienen claridad de cómo trabajar durante la pandemia, porque no hay reglas claras y sí hay mucha confusión.

Otro punto que ha sido muy comentado y respaldado es que se tiene que abrir la economía, cuidando estrictamente las medidas en términos de salud, afirmó Castaños. Y se puede agregar que también es una realidad que en Culiacán son los ciudadanos los que han tomado la iniciativa.

Así las cosas en Culiacán, que durante un largo periodo de la pandemia parecía que tenía un alcalde fantasma, porque no aparecía por ningún lado y no estaba presente atendiendo el problema de coronavirus, por lo menos en la agenda pública no se veía.

Sinaloa. Para el puerto de Mazatlán es una muy buena noticia la llegada de la Primera División de futbol, porque generará empleo y derrama económica; además, ayudará en la recuperación del destino turístico sinaloense.

Recordemos que la contingencia sanitaria ha dejado muy golpeado al turismo nacional e internacional, así que será una gran venta de oportunidad porque estará en los ojos de todo el país.

Seguramente el equipo tendrá buena respuesta y habrá visitas de todo el estado para asistir a los juegos de equipos de primera y de gran tradición, adicional a la nueva afición que generará el equipo Mazatlán FC.

La liga de Primera División ya le dio el visto bueno al nuevo estadio, que en este mes quedaría terminado y en condiciones para ser una plaza de primera. Muy atentos, porque ya hay gran ánimo en la afición a los deportes.

Nombramiento. En un muy acertado movimiento, Leticia Serrano Sainz fue nombrada directora general del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. Así que muy buen ajuste del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

También Sandra Lara asumió la coordinación ejecutiva de la zona 4 de Cobaes, que corresponde a Culiacán, Navolato, Elota y Cosalá. El otro nombramiento fue de Maribel Chollet, que llegó a la dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En donde también hubo nuevo nombramiento fue en el PRI Culiacán, llega como delegado con funciones de presidente Julio Osuna. El día de ayer le tomó protesta el dirigente estatal del partido, Jesús Valdés.

En lo que respecta a Miguel Amador, cumplió su periodo como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, seguramente pronto estará dando buenas noticias, así que, muy atentos.

Memoria política. “La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos, quieren ser opresores”: Napoleón.