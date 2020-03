Todos los que politizaron la megamarcha del Día Internacional de la Mujer y el paro nacional El Nueve Nadie se Mueve simplemente no entendieron nada. Fue un movimiento legítimo y necesario en contra de la violencia de género y la ola de feminicidios que inundan el país.

Desafortunadamente, México está más dividido que nunca, y los cercanos al Gobierno federal salieron a descalificar el movimiento: creyeron que era contra el presidente de la república.

También hubo partidos de oposición que buscaron llevar agua a su molino.

Nada más alejado del fin original. No pudieron estar ajenos a críticas y descalificaciones, no respetaron el principio fundamental de “si no ayudan, no estorben”. Las opiniones en redes se enfermaron de odio y ceguera política.

Resultan increíbles las declaraciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro sobre las pintas de “Culiacán feminicida” que hicieron en el edificio del Ayuntamiento, decir que no son suficientes el número de asesinatos de mujeres para hacer esas expresiones. Definitivamente no sabe comunicar.

De igual forma son muy preocupantes las publicaciones de la diputada local de Morena Francisca Abelló Jordá descalificando a medios por apoyar el movimiento y acusando a partidos de oposición de orquestar las manifestaciones.

Habría que preguntarle a la diputada si no confía en el liderazgo de las mujeres para organizar una multitudinaria marcha y un paro nacional para exigir alto a la violencia o si es indiferente ante los feminicidios. Muchas interrogantes.

Han causado mucha indignación los actos de vandalismo como las pintas en edificios y cristales rotos, la justificación es que la violencia no es la solución, pero aquí va otra pregunta: ¿por qué no les causa la misma indignación el asesinato de una mujer? Dos puntos de vista destacables.

No todo está perdido. El director del IMJU en Culiacán, Alonso Ramírez Reyes, dio una cátedra de nivel político: “Es una pena ver al Ayuntamiento vandalizado, pero es una pena mayor que en nuestra sociedad existan crímenes de odio por razones de género”.

El joven expresa que a pesar de no estar de acuerdo en que se vandalicen los espacios públicos, desde que las mujeres empezaron a hacerlo sus consignas han logrado hacer voltear a muchísimas personas y dar a conocer su lucha.

Asimismo, Alonso Ramírez reveló que el daño al Ayuntamiento ya fue reparado, ahora falta reparar el daño en el tema de la violencia hacia la mujer. Muy maduras declaraciones. Se nota que tiene bases de lucha social.

Lo que es una realidad es que en los últimos dos días las mujeres han hecho historia. La marcha más impresionante y grande en la Ciudad de México salieron a gritar “alto a la violencia” y mostraron su fuerza. Ya se hicieron escuchar.

Conflicto. El día de ayer, el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, se reunió con el director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, para analizar el conflicto del terreno del Tecnológico de Culiacán.

Por su parte, Enrique Fernández afirmó que el interés es proteger el patrimonio del Tecnológico, expresando su disposición para conjuntar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el objetivo de buscar alternativas para solucionar el problema que ha prevalecido.

Memoria política. “En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer”: Margaret Thatcher.