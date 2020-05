Oposición acusa mentiras y cifras maquilladas

Un rotundo descalabro fue la comparecencia virtual del subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, en donde los senadores acusaron al Gobierno federal de maquillar las cifras del COVID-19, de no hacer pruebas y de mentiras que están costando muchas vidas.

La artillería empezó con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien lamentó que se oculte la verdad, por lo que pidió que dejen de hacerlo porque han cobrado vidas. Además, aseguró que el fin de la pandemia no está cerca y no se ha domado el coronavirus. También criticó que México tenía tiempo para prepararse para la pandemia y se perdió, no se cancelaron eventos masivos, como Vive Latino y las giras presidenciales.

Fue respetuoso, pero duro al cuestionar la falta de pruebas y las predicciones contradictorias en los casos de decesos, en lo que coincidió el senador Manuel Velasco al pedir respuestas sobre la altísima letalidad del coronavirus en el país.

Por su parte, la senadora priista Nuvia Mayorga se sumó a la preocupación por las pocas pruebas que se realizan en el país para detectar el COVID-19. Mencionó que México está en el antepenúltimo lugar en América Latina, solo Brasil y Bolivia están peor.

La legisladora exigió a López-Gatell que aclarara el tema de la letalidad en los casos de coronavirus, que no evadiera la pregunta y contestara con la verdad. Sobre esto reveló que México tiene la letalidad más alta del continente y la octava a nivel mundial.

Lo senadores del PAN cumplieron y fueron con todo contra López-Gatell. Acusaron al Gobierno federal de maquillar las cifras de casos del COVID-19. La senadora panista Alejandra Reynoso señaló que mientras el presidente dice que ya van de salida, las cifras siguen incrementándose.

La dura participación de la legisladora tuvo dos preguntas: ¿quién es responsable de que no haya medicinas para los niños con cáncer? “Las mentiras ya costaron muchas vidas, queremos pruebas”, recalcó.

Los panistas utilizaron cubrebocas con la palabra “pruebas” en presión para que se realicen los “test” para detectar el coronavirus, ya que México ocupa los últimos lugares a nivel mundial en este rubro.

En el otro lado de la moneda, el senador de Morena Miguel Ángel Navarro no se anduvo con rodeos al señalar que no estaba para cuestionar, sino para apoyar a López-Gatell y brindarle el respaldo al presidente, secretario y subsecretario. También colocaron pancartas en sus cámaras en las que señalaban: “Gatell = OMS, y Calderón = DEA”.

Al final, el subsecretario de Salud federal, Hugo López- Gatell, fue muy selectivo para responder las preguntas y por momentos se le vio irritado al grado de descalificar algunos cuestionamientos de los senadores.

Además, justificó que ningún país sabe cuántos casos de COVID-19 tienen, así que negó que haya negligencia de su parte y del Gobierno federal en el manejo de la pandemia.

Para cerrar con broche de oro y para hacer la diferencia en su bancada, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la baja aplicación de pruebas por COVID-19 en el país.

El coordinador de los morenistas en el Senado preguntó: ¿cómo explicar que México presenta letalidad de 11 por ciento, cuando la letalidad mundial según la OMS es de 6.5? ¿Cuántas son las pruebas que se han hecho y cuántas son las necesarias?

Atentos, porque Ricardo Monreal ha demostrado que es una voz crítica y no un lambiscón del presidente; sabe que hay división de poderes, a diferencia de la mayoría de los senadores morenistas que están completamente entregados al Ejecutivo. Al tiempo.

Memoria política. “El pueblo no renuncia nunca a sus libertades, sino bajo el engaño de una ilusión”: Edmund Burke.