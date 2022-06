Osorio Chong, líder del bloque anti ‘Alito’

El jueves de la semana pasada los expresidentes nacionales del PRI publicaron una carta solicitando una nueva reunión con el dirigente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas para darle seguimiento a los compromisos a los que habían llegado en el encuentro del 14 de junio en el que evidentemente algo salió mal y no hubo ni foto de unidad.

Hay que destacar que los expresidentes nacionales que firmaron la carta fueron Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri y Humberto Roque Villanueva, así como el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

La respuesta de ‘Alito’ Moreno tardó en llegar y fue una negativa, justificó que con mucho gusto los esperaba en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales se expresen, así que hubo portazo.

El mismo viernes, Osorio Chong le puso “el cascabel al gato”, en entrevista con Ciro Gómez lamentó la respuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Además, lo acusó de faltar a la palabra y no cumplir con el compromiso de tener una próxima reunión a la brevedad.

El coordinador de los senadores priistas adelantó que junto a los expresidentes nacionales seguirán en la ruta: primero, destituir al actual presidente del CEN; segundo, que abran la convocatoria para elegir nueva dirigencia; y tercero, pedirle al PAN y PRD no hacer acuerdos con ‘Alito’ Moreno porque no representa a todos y terminará su periodo.

El sábado llegaron las reacciones, una campaña negra contra Osorio Chong, de manera sistemática lo acusaban de querer romper la alianza, que es títere de Morena, que no representa a la militancia, etc. A todo esto, contestó diciendo que no se equivoquen porque quiere un PRI y una alianza fuerte.

Por lo pronto, el PRI nacional está dividido en dos bloques, uno es el oficialista de la dirigencia nacional, con Alejandro Moreno al frente y respaldado por Rubén Moreira, Ricardo Aguilar, Carlos Iriarte y la mayoría de sus diputados federales. También Manuel Añorve y Mario Zamora, dos senadores disidentes de la bancada priista en la Cámara Alta.

El otro es el bloque anti ‘Alito’, liderado por Osorio Chong y conformado por Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedo Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri y Humberto Roque Villanueva. Además, los senadores del PRI, la gran mayoría de exdirigentes estatales del partido y exgobernadores.

Hasta el momento, todo indica que el gobernador de Edomex, Alfredo del Mazo será del grupo anti ‘Alito’ y el mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme iría con el oficial de la dirigencia. Así de dividido está el PRI nacional, veremos qué grupo gana y cuál pierde. Muy atentos porque habrá muchos “huérfanos” políticos con pase directo a la banca.

Destacado. El sábado el gobernador Rubén Rocha Moya recibió en Mazatlán a los mandatarios: Marina del Pilar de Baja California; Víctor Castro de Baja Sur; Alfonso Durazo de Sonora. Participaron en la II Reunión Regional de Coordinación de Seguridad de la Región Mar de Cortés.

Aunque la reunión fue privada en la Tercera Región Militar, lo que se sabe es que el principal tema fue la seguridad y hacer un frente común para atender de manera integral el fenómeno de los delitos. Seguramente hoy en la Semanera surgirán más detalles.

Memoria Política. “Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores”: Winston Churchill.