Osorio y Ruiz Massieu respaldan a bancada de Sinaloa

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y la senadora Claudia Ruiz Massieu, encabezaron la reunión plenaria de la bancada del PRI que está a unos días de iniciar la legislatura en el Congreso de Sinaloa. Un primer mensaje que se envía es de fortaleza y unidad.

Otro mensaje muy claro es de respaldo al coordinador de la bancada priista, Ricardo Madrid, y desde luego a todo el grupo parlamentario, pero en especial a quien será el líder y tendrá el gran reto de ser oposición, lo están arropando dos grandes figuras del PRI nacional, lo cual tiene un gran fondo y le dan legitimidad.

No es cosa menor la visita de Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, los senadores han viajado por todo el país siempre respaldando a los priistas, lo hicieron en campaña y ahora lo hacen con los grupos parlamentarios locales. Están armando al partido desde los estados y son los que estarán al frente de la contienda en el 2024.

También el hecho de que hayan asistido figuras de talla nacional calma las aguas, es sabido que en este partido son expertos en lograr que todo tome su cause. Además de despejar fricciones entre el priismo nacional y estatal. Era necesario que se mandara esta señal, se vio que hay buen ánimo.

Por lo pronto, Miguel Ángel Osorio tiene claro que la prioridad es dar resultados para Sinaloa. De hecho, se platicó que la bancada del PRI será una oposición seria y responsable, que busque que le vaya bien a Sinaloa. Deberán empezar a trabajar desde ya, porque viene el tema del presupuesto y la glosa del informe del gobernador.

La bancada del PRI es muy joven, pero tiene diputados de gran experiencia como Gloria Himelda Félix, que conoce perfectamente el legislativo; Sergio Mario Arredondo, con una gran carrera en la función pública, conoce muy bien el tema económico; Ricardo Madrid llega con gran respaldo del priismo nacional y, desde luego, del gobernador, así como sus compañeros. Otra legisladora clave será Cinthia Valenzuela, que dirige el partido.

Muy atentos porque viene una legislatura totalmente diferente, los priistas serán oposición, seguramente mostrarán que son la segunda fuerza política y deberán ser muy inteligentes para no confrontarse con la bancada de Morena y buscar consensos. Por lo menos el primer periodo así pinta.

Presupuesto. En donde no se ve tan buen panorama es en el presupuesto para el campo en Sinaloa. La senadora Claudia Ruiz coincidió y nos adelantó que no se ve que se vaya a revertir la tendencia porque desde que entró el actual Gobierno federal han quitado los recursos, y aunque para el 2022 mejorará, todavía hay un déficit que no se va a poder solventar.

La legisladora no se anduvo con rodeos y lamentó que las prioridades del Gobierno federal son claras y no son el campo, no es la salud, ni la generación de empleo, ni la inversión pública. Todos saben que el presupuesto se invierte en obras faraónicas como el Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, para el norte pareciera que nada.

También sobre el panorama presupuestal para el próximo año, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, agregó que al turismo también lo ha castigado el Gobierno federal al quitar presupuesto para promoción, como en un estado tan importante como Sinaloa.

Osorio Chong cuestionó el recorte al presupuesto del campo que ha venido haciendo el actual Gobierno federal y que aún así tiene un discurso de que vamos a ser autosuficientes en alimentación con fórmulas que solo ellos entienden, pero en la realidad las cifras son totalmente diferentes, son negativas.

Memoria Política. “A veces cargamos las cosas con una importancia que solo existe en nuestra cabeza”: Rafael Chirbes.