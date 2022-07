PAN y PRD dejan solo a ‘Alito’ Moreno

Por segunda ocasión los dirigentes Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, han guardado un silencio sepulcral y no han salido a apoyar ni respaldar a su aliado político, el presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, en esta ocasión en su propuesta para armar a las familias mexicanas ante la inseguridad, al parecer no les agradó.

Al buen entendedor pocas palabras diría el dicho, recordemos que la primera vez que PAN y PRD dejaron solo a ‘Alito’ Moreno fue con la revelación de los audios escándalo que lo involucran en presuntos actos de corrupción. Es claro que evitaron a toda costa hacer pronunciamiento, seguramente no quieren que les salpique el lodo.

Imagínese qué bien le caería al dirigente priista que sus aliados del Acción Nacional y PRD le dieran una palmadita en la espalda y salieran a refrendarle su apoyo, pero el hecho de que no lo hagan es señal de que lo dejaron solo en estos dos temas y en el caso particular de los audios escándalo esperarán a que se resuelva para dar el primer paso.

Con estos dos temas se fortalece y toma relevancia el llamado que hizo el coordinador de los Senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong al PAN y PRD para que no hagan acuerdo con el dirigente de su partido ‘Alito’ Moreno, porque no representa a todos los priistas y terminará su periodo antes de que inicien los tiempos electorales.

Así que no descarte que Marko Cortés y Jesús Zambrano escucharon la recomendación de esperar y todavía no hacer acuerdos con el presidente nacional del PRI, en caso de confirmarse esta versión estaría en riesgo la alianza “Va por México”, porque júrelo que Alejandro Moreno no dejaría la dirigencia del partido.

Muy atentos porque ‘Alito’ Moreno termina su periodo en agosto del próximo año y podría buscar alargarlo unas semanas más para que inicien los tiempos para la próxima elección y obligar a que se le de una prorroga, porque no puede haber elecciones internas llegando a septiembre del próximo año, veremos si le sale la jugada.

Destacado. Como se adelantaba ayer en la agenda del gobernador Rubén Rocha Moya, anunciaban que asistiría al tercer aniversario de la Guardía Nacional a la Ciudad de México, no sólo estuvo presente fue de los invitados especiales del presidente López Obrador y lo acompañó en el palco del presídium junto a los comandantes del Ejército.

Más tarde el mandatario sinaloenses asistió a Palacio Nacional a un encuentro de gobernadores de Morena con el presidente López Obrador, solamente adelantó que fue una productiva reunión y que la transformación de México avanza. También destacó el trabajo coordinado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Muy interesante la reunión privada de Andrés Manuel López Obrador con 10 gobernadores de Morena, porque estuvieron dos aspirantes de Morena a la presidencia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el titular de Gobernación, Adán Augusto López, la sola presencia ya es un mensaje político, independientemente del tema que trataron. Al tiempo.

Agenda. El próximo sábado 30 de julio realizarán en Culiacán la novena “Marcha Histórica de la Diversidad”. Iniciará a las 5:30 de la tarde en la Lomita y tendrá como destino el auditorio MIA. El evento lo organiza el presidente de Sinaloa Incluyente Tiago Ventura. Se espera una gran asistencia.

Memoria Político. “La evidencia es la más decisiva demostración”: Cicerón.