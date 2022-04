PAS y Morena, entre ‘amagues’ y rompimiento

audima

Apenas el martes, el Congreso del Estado aprobó quitarle dos comisiones al PAS, esto por la salida de tres diputados que se cambiaron a la bancada de Morena. Así que la respuesta no tardó en llegar, ayer los diputados del Partido Sinaloenses y su dirigencia presentaron una iniciativa de revocación de mandato para el gobernador.

Seguramente esto no le quitará el sueño al gobernador, pero evidentemente es una respuesta a la desbandada en el PAS de alcaldesas y diputados que han renunciado para irse a Morena. A todo esto, agregarle que han mermado la bancada pasista, dejándola en tercera fuerza y con miras de que dejen de presidir la Mesa Directiva del Congreso.



También, de manera espontánea y como una gran coincidencia, presentaron en el Congreso del Estado una solicitud de demanda de juicio político en contra de la presidenta municipal de Cosalá, Carla Corrales, que fue la primera en renunciar al PAS y anunciar que se iba a Morena. De ahí siguieron la alcaldesa de Rosario y posteriormente los diputados locales.

Definitivamente, se ve muy difícil que avance la demanda de juicio político en contra de Carla Corrales, por cierto, el argumento es que habría retirado las pensiones conforme al contrato colectivo de trabajo a un grupo de nueve personas.



Al final, lo que se ve es una reacción del PAS en contra del gobernador con la iniciativa de revocación de mandato y la solicitud de juicio político de Carla Corrales. Por el momento, con la minibancada que les quedó en el Congreso del Estado seguramente no tendrán fuerza, al menos que formaran una alianza con otro grupo político.

Todo indica que no van bien las gestiones del PAS con la dirigencia nacional de Morena, y a nivel local la alianza ya se terminó. Por cierto, el respaldo y enlace es Mario Delgado, quien actualmente pelea por no ser destituido por corrientes internas que lo culpan por el descalabro de la reforma eléctrica. Así que muy atentos.

Sinaloa. Las dirigencias del PAN, PRI y PRD en el estado se unieron para exigir a Morena que le pongan un alto a la violencia en su contra, han señalado que lo más preocupante es que temen atentados.

Cabe señalar que el martes llevaron una corona de muerto al edificio del Comité Estatal priista y tenía un mensaje que decía “Descanza en Paz PRI” (sic). Posiblemente es una broma de grupos políticos contrarios, pero también podría tomarse como una amenaza.

Por lo pronto, los dirigentes Oner Lazcano, del PRD, y Cinthia Valenzuela, del PRI, estuvieron como invitados de las oficinas de Acción Nacional y con la presidenta Roxana Rubio, aquí lo más importante es el mensaje de unidad que mandan, por fin, se ven en sintonía como la alianza nacional Va por México.



Destacado. A quien no deben perder de vista en Mazatlán, es a José Luis Arreola, actual dirigente de Movimiento Territorial en Mazatlán, está más activo que nunca, sabemos que su nombre se barajea en el CEN del PRI. Aquí la incógnita es: ¿para dónde va? Estaremos pendientes, porque está en el mejor de los ánimos.

Nos dicen que José Luis Arreola ha llamado la atención en el CEN del PRI por el respaldo que tiene en la militancia en Mazatlán y porque ha sido de los priistas leales y congruentes, así que no lo descarte para la dirigencia en el puerto.



Memoria política. “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”: Aristóteles.