PRI nacional abandona Sinaloa

El pasado viernes, el exdirigente nacional del PRI César Camacho Quiroz estuvo en un desayuno privado con expresidentes del partido en Sinaloa. El motivo fue la presentación de su libro, pero nos dicen que en realidad se habló de política, en específico de cómo se encuentra el priismo en el estado.

Seguramente buscan hacer un diagnóstico y arropar a los diferentes grupos priistas de Sinaloa; tampoco descarte que busquen sumarlos al bloque que encabezan los expresidentes nacionales del PRI que hace una semana estaban pidiendo la renuncia de Alito Moreno por los malos resultados electorales.

Lo que es una realidad es que la dirigencia nacional del PRI abandonó la plaza de Sinaloa. Poco o nada se sabe del delegado del CEN, Enrique Benítez, que seguramente su prioridad es en el Congreso de Durango, en donde es diputado y ahí está su proyecto político. Es comprensible la falta de interés.

También extraña que una de las más cercanas a Alejandro Moreno, la diputada federal Paloma Sánchez, se haya alejado de Sinaloa. Recordemos que es secretaria de Comunicación del CEN y dirigente nacional de PRI.mx, simplemente no tiene absolutamente nada de presencia ni actividad en el estado.

Así que atentos, porque los cercanos al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, no están trabajando en el estado, no tienen cercanía con las bases. Reiteramos que parece que abandonaron Sinaloa. Podría ser una señal de que no hay proyecto nacional. En contraparte, César Camacho les dio cátedra de cómo tejer y hacer política. Seguro llegará a la militancia.

DESTACADO. El Congreso del Estado aprobó emitir la convocatoria para elegir a quien dirigirá el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como a los seis integrantes del consejo consultivo.

Primero, el pleno aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir titular del Instituto, esta es abierta a la sociedad civil y a las organizaciones de defensa de derechos humanos, así como medios de comunicación.

Mientras que, en una segunda votación, también por unanimidad aprobaron los diputados locales la convocatoria pública para elegir a seis integrantes del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin duda, dicho instituto es una buena iniciativa y tendrá una gran tarea, pero ojalá los diputados pongan mucha atención con las personas que pondrán al frente, que sean capaces y con experiencia probada, esperemos que no impere el oportunismo y el favoritismo. De lo contrario, nacerá muerto. Al tiempo.

AGENDA. Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, habrá dos rodadas familiares en Culiacán: mañana jueves a las 6:30 horas con salida en el Jardín Botánico y meta el Parque Acuático. Este evento es organizado por el ISJU, que dirige Saúl Meza; por cierto, no pierdan de vista a este joven que no para de trabajar y está haciendo buen trabajo.

La segunda rodada será el próximo domingo a las 6:00 horas con salida en el Ayuntamiento de Culiacán, habrá una parada en la Ciudad Educadora y la meta es en el Centro Recreativo de Imala. Cabe mencionar que son eventos gratis para todos los participantes, además que son buenas iniciativas para promover el deporte.

MEMORIA POLÍTICA. “La recompensa de una buena acción está en haberla hecho”: Séneca.