Pago de crédito, ¿realidad o sacado de la manga?

Sin mostrar pruebas o algún documento oficial que lo respalde, el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, informó el día de ayer que el crédito de mil 500 millones que utilizaron para pagar aguinaldos y las dos quincenas de diciembre para los trabajadores del estado, ya fue liquidado en su totalidad.

Miren qué historia: narra el titular de Finanzas de Sinaloa que el recurso de la Federación (para pagar el crédito) llegó el pasado lunes, a las 10:30, fue hasta las 11:00 horas que se enteraron que el recurso ya estaba. Entonces firmaron algunos documentos y el martes se procedió al pago de los créditos de mil 500 millones de pesos. Así que los créditos están liquidados.

Sería muy interesante conocer por qué no se había informado o hecho público que los créditos ya estaban liquidados desde el pasado martes, una información tan importante y de tanta relevancia, sobre todo para el Gobierno de Sinaloa, suena muy extraño que no se haya revelado con “bombo y platillo”. Lo importante es que, en palabras de Enrique Díaz, ya está pagado. A esperar los documentos que lo confirmen, para que no quede en una declaración.

La explicación de Enrique Díaz es muy interesante. Dice que el Estado pidió créditos a corto plazo por el orden de mil 600 millones de pesos, como lo informó el gobernador, los cuales fueron exclusivamente para el pago de las nóminas de diciembre y aguinaldos, pero solo se ejercieron mil 500 millones de pesos. Explicó que ellos pagan entre nóminas de diciembre y aguinaldos 3 mil 200 millones de pesos.

Otra parte de la declaración muy interesante, es que dice que se vieron en la necesidad de solicitar el crédito ante la imposibilidad financiera del Gobierno del Estado de hacerle frente al pago de nóminas y aguinaldo, ya que la Administración del gobernador Rocha es la primera en la historia de Sinaloa que inició antes de cerrar el año. Así que justifica que heredó la obligación de pagar estas prestaciones laborales y carecían de los recursos suficientes en caja.

Es obvio que fue heredado el pago de aguinaldos, por eso se reunieron en septiembre con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Al salir de dicha reunión, el gobernador Rocha hizo público que habían quedado resueltos los compromisos de fin de año para bien de Sinaloa y del Gobierno que presidiría a partir del primero de noviembre del presente año.

Aquí, el fondo es la falta de capacidad de gestión y que el gobernador Rocha no está en el ánimo del presidente López Obrador, es tan evidente que tuvieron que pedir un préstamo para salir al paso. Por cierto, falta que aclaren si el recurso federal no es un adelanto del presupuesto de Sinaloa del próximo año, eso sería “patear el bote”.

Muy atentos, porque falta mucho que aclarar, documentos que mostrar para comprobar que sí se pagó el crédito y no es un acuerdo con el Gobierno federal para salir de la crisis, pero la transparencia parece que no es el fuerte del actual Gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya. Así que veremos, dijo el ciego.

