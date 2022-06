Pity Velarde, en el radar político

audima

El empresario Ricardo Velarde Cárdenas, actual secretario de Economía del Ayuntamiento de Mazatlán, ha sido una de las grandes revelaciones de la actual administración municipal, ha tenido un muy buen debut en la política y se le augura crecimiento.



Por cierto, el pasado miércoles, el exitoso empresario restaurantero y actual funcionario municipal se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvieron una extensa plática en el despacho del mandatario.

El tema oficial y público fue una reunión en la que Pity Velarde presentó los proyectos turísticos que traen para el puerto de Mazatlán, de la administración que encabeza Luis Guillermo Benítez.

El mensaje es clarísimo, Velarde está en el ánimo del gobernador Rocha y definitivamente le reconoce el trabajo que está haciendo en Mazatlán, una reunión de ese nivel y de esas características es para construir y conjuntar proyectos.



Otro mensaje gigante fue una de las publicaciones de Pity Velarde conversando frente a frente con el gobernador Rocha, en donde publica: “grandes cosas vienen en materia turística para Mazatlán y Sinaloa”. ¡Más claro ni el agua! Así que muy atentos porque está en el radar político.

Elecciones. El próximo domingo 5 de junio serán las votaciones en seis estados, por el momento, todas las encuestas serias le dan amplia ventaja a Morena en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Mientras que en Durango hay empate técnico, y en Aguascalientes aventaja el PAN.



Las elecciones del domingo serán claves para conocer el verdadero pulso político nacional y qué podría venir en el 2023 para las votaciones de Coahuila y Estado de México, el llamado laboratorio previo a la contienda presidencial. Así que estará sumamente interesante y siempre se tiene que decir que la mejor encuesta es el día de la votación.



De cumplirse lo que marcan las encuestas, el PRI estaría perdiendo Hidalgo, uno de sus más grandes bastiones políticos y también uno de los estados claves como es Oaxaca. Sería una verdadera hecatombe y un pésimo panorama este resultado.



Por cierto, el diputado duranguense y delegado del CEN del PRI en Sinaloa, Enrique Benítez, hizo público que apoya a un candidato que no es de la alianza va por Durango, hace una excepción como priista porque está convencido que quien postula su partido no es la persona adecuada y sería un pecado que le brindaran el voto el domingo. No dio nombre, pero es un golpazo previo a la votación.

Destacado. La buena noticia es que Sinaloa se convirtió en el primer estado en lograr la pensión universal para personas con discapacidad, por lo que de 0 a 64 años podrán recibir un apoyo económico de 2 mil 800 pesos bimestrales. Por su parte, Rubén Rocha lo calificó como el programa más humano de su gobierno.

Sinaloa. Para cerrar el ‘futureo’ político del que hablamos ayer, lo que no tenemos ni la menor idea es de quién sería la candidata del PRI para el Senado, estamos seguros de que la diputada federal Paloma Sánchez iría en la lista de plurinominales, pero por tierra todavía no está claro el panorama. Veremos, dijo el ciego.

Culiacán. No hay que perder de vista la publicación de EL DEBATE de ayer, en la que señalan que hay caos y caras largas en el Ayuntamiento de Culiacán porque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro recibió la notificación de la Fiscalía General del Estado. Se ha dicho que hay varias carpetas de investigación abiertas. Pendientes, habrá novedades.

Memoria Política. “La imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan”: José Ingenieros.