Reforma Eléctrica: pronósticos reservados

El próximo Domingo de Resurrección será la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, así que todos los caminos apuntan a San Lázaro, los pronósticos son reservados, porque Morena y sus aliados no han podido completar los votos para su aprobación.

La votación de la reforma eléctrica estaba agendada para el pasado martes, pero el mismo lunes, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que se aplazaba para el domingo, para socializarla más. Una inteligente medida para ganar tiempo, acelerar las negociaciones y conseguir los cerca de 50 diputados que les faltan.



Recordemos que se ocupan las dos terceras partes para aprobar la reforma constitucional, Morena, PT y Verde suman 277 votos, así que les hace falta alrededor de 57 más. ¿De dónde saldrán? El PAN tiene 113 diputados; el PRI, 71, y el PRD, 15, pero formaron un bloque en contra. Movimiento Ciudadano tiene 24, pero no les alcanzarían.

Sin duda, los votos que faltaban se esperaba que salieran del PRI, pero cerraron filas y unieron el bloque opositor con el PAN y PRD, que están totalmente cerrados a negociaciones y con la firme postura de votar en contra, saben que de esa manera no pasará la reforma eléctrica.

En el caso de la negativa del PRI, se manejan dos versiones: primera, pedían a Morena que les entregara la gubernatura de Hidalgo, que está en disputa este año y la candidata de la alianza es la esposa del coordinador de la bancada de los diputados priistas, pero supuestamente ante la negativa rompieron negociaciones.



La segunda versión es por cuidar que no se rompiera la alianza opositora con el PAN y PRD, y una reunión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con funcionarios de Estados Unidos en la que supuestamente se habría comprometido a votar en contra, lo cual posteriormente ratificaron en el Consejo Político Nacional del partido.

En el PAN la postura es totalmente en contra de votar a favor de la reforma eléctrica el próximo domingo, pero no descarte que un grupo de diputados falte o cambie de parecer, hay fuertes rumores. Además, de que en estos días de Semana Santa estará la operación de convencerlos. Algo similar pasa en Movimiento Ciudadano.



Lo que es una realidad es que el Domingo de Pascua, podría darse la resurrección de la reforma eléctrica que hasta el momento parece que no pasará. Reiteramos que los pronósticos son reservados y el panorama no pinta bien para Morena, pero dependerá de la capacidad de negociación de Ignacio Mier, es un político muy experimentado y hábil, así que muy atentos a la sesión porque puede haber un as bajo la manga.

Destacado. Del tema anterior, EL DEBATE organizó una muy interesante mesa de análisis en la que participaron las diputadas federales sinaloenses Merary Villegas, de Morena, y Paloma Sánchez, del PRI, así como Carlos Aurelio Hernández, de la Comisión de Energía de Coparmex nacional y un servidor.

La mesa que organizó esta casa editorial fue plural y con opinión de un especialista en el tema del sector energético y empresarial, así como las dos diputadas federales que estarán emitiendo su voto el domingo. Hubo un rico debate de ideas y se confrontaron opiniones. Puede usted ver el video en las cuentas de redes de EL DEBATE, sin duda, un gran ejercicio que da un panorama completo a los ciudadanos.

Memoria política. “La ley suprema es el bien del pueblo”: Cicerón