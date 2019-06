Ricardo Madrid, la apuesta joven del gobernador

Como lo adelantamos desde hace un mes, llegaron los cambios en la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa. A finales de abril señalábamos que había turbulencias y que el reloj iba en cuenta regresiva.

El día de ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel nombró a Ricardo Madrid Pérez como nuevo secretario estatal de Desarrollo Social en sustitución de Álvaro Ruelas Echave, que asume la dirección de Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Asimismo, llega a la secretaría particular del Ejecutivo estatal Rosa María Sánchez.

En el caso de Sedesol, la llegada de Ricardo Madrid es una señal del gobernador Quirino Ordaz que le está dando oportunidades a los jóvenes en puestos de primer nivel y representa un cambio generacional.

En lo que respecta al nuevo titular de Desarrollo Social, es un joven preparado con estudios de posgrado y con una amplia trayectoria en Gobierno federal y estatal. Estuvo en puestos de primer nivel en el Issste antes de ser secretario particular del gobernador. Definitivamente se ganó la confianza del mandatario estatal, y lo ha soltado para que haga su propio camino.

En el caso de Álvaro Ruelas, aunque se mantiene en la estructura de Gobierno del Estado, definitivamente está fuera de la competencia por la gubernatura como alguna vez se comentó cuando llegó a la Secretaría de Desarrollo Social. Todavía no sale de la jugada por la candidatura a la alcaldía de Ahome.

Seguramente Ruelas no logró conectar con la secretaría, pero siempre estuvo en el ánimo del gobernador, prueba de ello es que fue uno de los primeros candidatos que no resultaron ganadores que integró a su gabinete.

Elecciones. En la elección del pasado domingo el gran ganador fue el abstencionismo. Cifras de los conteos rápidos revelan que la participación no llegó al 40 por ciento, seis de cada diez ciudadanos no salieron a ejercer su derecho al voto. Definitivamente esta cifra muestra desencanto a los partidos.

En el caso de Morena, logró los dos triunfos más importantes, las gubernaturas de Puebla y Baja California; le arrebató al PAN uno de sus grandes bastiones. En donde no hay duda es que el gran perdedor es el PRI, que apenas logró el registro y estuvo muy lejos de la competencia. Hoy por hoy, está al nivel del que fuera su partido satélite: el Verde.

Una realidad es que al PAN en votos no le fue tan mal, pero no pueden tener un discurso triunfalista, aunque aseguran que ganaron cuatro de los cinco estados donde hubo elecciones, no se puede dejar de lado que perdieron las gubernaturas que habían sido sus grandes bastiones. Como partido son los que tuvieron el mayor número de votos, pero las alianzas fueron la diferencia.

Destacado. El día de ayer se comunicó a este espacio Guillermo Elizondo y rechazó tajantemente que haya apoyado u orquestado alguna manifestación en contra de la planta de amoniaco de Topolobampo durante la celebración del Día del Marino el pasado sábado. Asimismo, afirmó que siempre está abierto a dar su opinión y aclarar el tema.

Reunión. El gobernador Quirino Ordaz Coppel recibió a representantes del Colectivo de Diversidad Sexual encabezado por Tiago Ventura. El mandatario publicó un tuit donde afirma: “Por un Sinaloa que acepta la diversidad, hoy me reuní con activistas y representantes de la comunidad LGBTTI. Cómo me dijo Tiago hace poco, menos promesas y más acciones”. Pendientes.

Memoria política. “La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones”: Juvenal.